總預算有解！朝野協商達2共識　21日付委審查

▲總預算協商 。（圖／翻攝國會頻道直播）



記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜今（15日）針對「115年度中央政府總預算案」相關事宜召集協商。但協商過程中藍白仍認為，政院不依照立院三讀法案編列預算；綠營則說相關三讀法律都在釋憲中，但願意以主決議方式，要求政院提出軍人加薪的修法版本。最終達成兩點共識，包括政院在總預算付委半年內提出軍人待遇條例及警察人員人事條例之相關修正案；以及立院承諾總預算審查期間，新興計畫的預算可先行動支，且不會刪減，如數照列。

民眾黨團總召陳清龍一開始先表示，今天大家對總預算進行協商，但是目前為止，行政院都沒有派任何人來列席參與，而今天總預算會有如此的僵局，主要就是因為行政院的作為，而今天協商又沒有派人來，今日民進黨團所講的承諾是否可以代表行政院、賴清德總統。

國民黨團書記長林沛祥表示，今天總預算最根本的問題就是，到底要不要依法行政？身為立法委員，當然有責任通過法案、審查預算，但也正是因為他們是立法委員所以不能違法。從去年8月到現在，時間已經過了這麼久，行政院卻仍然不願意依法完整編列預算，把立法院已經三讀通過的法案排除在外，這不只是程序問題，已經直接影響到人民的生活，該有的民生預算被卡住，該推動的政策被延宕。

林沛祥說，現在中央反而反過來說是立法院在擋預算，這有點像是說，考試不交考卷，怪老師不給分數，還順便說隔壁同學影響他、影響他發揮。如果今天連最基本的程序正義都守不住，那有什麼資格談民生、談改革、談進步？

林沛祥呼籲，第一，請行政院回到依法行政的軌道，儘速提出符合法定程序的總預算案。第二，讓立法院可以回到應有的角色，依法審查，而不是在違法與背書之間做選擇。第三，朝野一起把民生擺在第一位，用制度解決問題，而不是用情緒製造對立。

民進黨團總召蔡其昌則說，行政院哪裡沒有依法編列預算？《憲法》很清楚，「立法院不得替行政院增加預算」，大家都很清楚，所以立法院增加了預算，要求行政院去執行，這個本身就違憲。

蔡其昌說，民進黨的態度很清楚，民進黨黨團也好，行政院也好，對於軍人的加薪，或者對於警消的這些相關福利，其實都是很願意支持的，因此，他們建議行政院提出版本，後續三黨一起討論，看這樣的版本適不適合，或者哪裡該做調整，「我想這個就叫做善意」，這個是在合法合憲的情況底下，民進黨團很誠懇地表達了這個善意。

眼看朝野僵持不下，韓國瑜裁示休息10分鐘討論。經過討論後，韓國瑜表示朝野達成共識，各黨團同意定於21日（二）邀請行政院院長、主計長、財政部部長，列席報告「115年度中央政府總預算編製經過並備質詢（含志願役軍人加薪及警消金等預算編製處理情形併予報告）。質詢人數由團推派5人、民進黨黨團推派5人、台灣民眾黨團推派1人進行，議案詢答完畢後即交審查。

另朝野也達成共識，115年度中央政府總預算案付委事宜，要求行政立法互動和諧，同意要點如下，一、行政院應於115年度總預算案付委後6個月內，提出有關軍人待遇條例及警察人員人事條例之相關修正案，及其他有關軍公教保障措施，以展現回應立法保障軍公教權益之意旨。

二、另針對總預算案完成審查之前，立法院已通過之新興計畫動支案，行政院應予以立刻先行執行。立法院於審議上開新興計畫時，同意如數照列，免予凍結。

