尹乃菁嗆賴政府裝追蹤器　律師酸：當年冷水坑夜遊有發現追蹤器嗎？

▲國民黨文傳會副主委尹乃菁。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨文傳會主委尹乃菁昨指控，賴政府在國民黨副主席李乾龍的座車裝追蹤器。尹更嗆聲追究到底，「賴總統，等你卸任之後，天天到高檢署，法院去報到吧！」但當事人李乾龍被問到追蹤器是民進黨裝的？直呼「沒有沒有沒有！」律師林智群表示，依照她莫須有的邏輯，也可能是習近平或川普幹的啊！尹乃菁這麼會當柯南，當年半夜跟男姓友人前往陽明山冷水坑停車場，車內獨處約65分鐘，在其他車輛靠近時隨即離去，她有發現是誰在她車上安裝追蹤器嗎？

林智群所指為2006年，當時尹乃菁被媒體拍到和前行政院長劉兆玄夜遊，甚至在陽明山冷水坑停車場車上獨處65分鐘，一有車靠近就立即離開，劉兆玄事後召開記者會，強調兩人是談國家大事，擔心電話被竊聽，才在車上討論。當時記者會草草3分鐘結束，而此次兩人幽會也被媒體戲稱「乃兆會」。

尹乃菁昨指控，身為國民黨文傳會主委跟發言人，要正告賴清德政府，任何黨公職的車上有再被發現追蹤器的話，一定會出動司法正義律師團，上窮碧落下黃泉，「賴總統，等你卸任之後，失去保護傘後，一定也會追究到底。你就等著卸任以後天天到高檢署，到法院去報到吧！」但隨後當事人李乾龍被問到追蹤器是民進黨裝的？卻直呼「沒有沒有沒有！」

對此，律師林智群表示，如果執政黨用公權力、沒有法院同意下，就在在野黨副主席車上裝追縱器，確實是一個醜聞，而且是大醜聞。但是有證據嗎？這年頭名嘴指控別人都不用證據嗎？你說是誰幹的，就是誰幹的嗎？

林智群指出，堂堂國民黨文傳會主委，尹乃菁在沒證據的情況下，亂指控賴總統，才是駭人聽聞吧？依照她莫須有、不用證據的邏輯，也可能是習近平或川普幹的啊！

林智群表示，尹乃菁這麼會當柯南，當年她半夜跟男姓友人前往陽明山冷水坑停車場，在車內獨處約65分鐘，且在其他車輛靠近時隨即離去，她有發現是誰在她車上安裝追蹤器嗎？