李乾龍座車遭裝追蹤器藍營指控賴清德　總統府怒了：應報案嚴查

▲國民黨副主席李乾龍。（圖／記者徐文彬攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨文傳會主委尹乃菁指控「國民黨副主席李乾龍座車遭裝追蹤器與總統有關」一事，總統府發言人郭雅慧今（16日）表示嚴正抗議，她強調，台灣是民主國家，政黨副主席若受到不法監控，是非常嚴重的事情，不但衝擊人民對國家民主法治的信賴，也關係到政府相關人員清譽，不容含混帶過，「李副主席有責任檢具相關證據向檢警提出報案，嚴查不法，否則真相難以釐清」。

尹乃菁昨天（15日）爆料，李乾龍確實是在座車車燈的後照鏡發現追蹤器，但李乾龍很寬厚，覺得算了，因為在野黨被掌握情偵監系統的執政黨政府，不知道透過什麼樣的手段在車上裝追蹤器，司空見慣，這也不是第一次，來源也很難追查。她更直接點名賴清德，「賴總統，等你卸任之後，失去保護傘後，一定也會追究到底。你就等著卸任以後天天到高檢署，到法院去報到吧！」

不過，被問到追蹤器民進黨裝的？李乾龍傍晚受訪時卻直呼，「啊！沒有沒有沒有！」並說明，座車遭裝追蹤器這件事，「那很久了很久了，沒事沒事！」

針對國民黨的指控，總統府發言人郭雅慧表示，台灣是民主國家，政黨副主席若受到不法監控，是非常嚴重的事情，不但衝擊人民對國家民主法治的信賴，也關係到政府相關人員清譽，不容含混帶過。

郭雅慧強調，無論是為了昭明社會公信、釐清外界疑慮，或是保障李乾龍先生的合法權益，同時要維護遭含沙影射相關人員的清白，此案沒有模糊處理、私下帶過的空間，尤其涉及追蹤器等證據保全時效，理應儘速處理，「請李副主席及國民黨立即檢具相關事證報案提告，檢警單位儘速介入偵辦，讓真相水落石出」。