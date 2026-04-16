藍營怒控賴清德裝追蹤器！李乾龍急喊沒有　綠：到底要聽誰說的？

▲國民黨副主席暨秘書長李乾龍 。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

傳國民黨副主席暨秘書長李乾龍的座車被裝追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁昨把矛頭指向賴清德政府，並嗆聲，「賴總統，等你卸任之後，失去保護傘後，就等著天天到高檢署，到法院去報到吧！」但當事人李乾龍被問到追蹤器是民進黨裝的，直呼「沒有沒有沒有！」新北市警局則表示，從未接獲報案。民進黨表示，請國民黨一定要趕快報警，千萬不要把嚴肅的治安事件，把李乾龍副主席的人身安全，拿來消費變成廉價的政治口水栽贓。

新北市警察局15日晚間表示，至今未接獲李乾龍本人報案，經主動聯繫後，李乾龍仍婉拒報案，為確保公眾人物人身安全及社會治安穩定，新北警副局長林武宏16日上午將上門拜訪，針對案情細節及後續維安需求進行詳談。

對此，民進黨發言人吳崢表示，國民黨副主席李乾龍座車傳出遭裝追蹤器，新北市警察局最新回應是，迄未接獲李副主席本人或委託人報案。不報案，卻自行宣布破案？國民黨文傳會主委尹乃菁，下午天外飛來一筆，莫名其妙指控賴清德總統與政府政治跟監。

吳崢指出，但是就在傍晚當事人李乾龍本人最新回應卻是說：「沒有沒有沒有」、「沒事沒事」，說沒證據不會妄下定論。

吳崢表示，國民黨文傳會主委指控民進黨、副主席說沒有，到底誰說的才是真的？很簡單，請國民黨一定要趕快報警，千萬不要把嚴肅的治安事件，把李乾龍副主席的人身安全，拿來消費變成廉價的政治口水栽贓。

