爆柯文哲本週換新電子腳鐐收訊不良　陳佩琪：不知剪掉會跑出什麼

▲陳佩琪貼出與柯文哲合照。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

記者郭運興／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲與妻子陳佩琪今（16日）南下白沙屯媽祖進香。陳佩琪則在高鐵上發文透露，週二柯文哲換了一顆新電子腳鐐，從此就「再次」收訊不良，三不五時打電話問候，電話鈴聲吵到人睡不著，現在連車上打個盹的美夢都破裂了。她也分享一篇關於柯文哲換電子腳鐐的劇本表示，記得「如懿傳」裡兩個寵妃各一個手環，某天摔壞，裡面跑出許多「零陵香」，不知電子腳鐐剪掉，裡頭會跑出什麼？這題材自己可以加入「京華風雲錄」的寫作題材內。

陳佩琪表示，大家早安，現在正去嘉義的高鐵車上，想抱怨一下，昨晚不知怎麼沒睡好，早上又得起很早準備東西，現在跟著先生柯文哲坐在高鐵車廂上準備打個盹。

陳佩琪指出，柯文哲雖然是皇上身邊的欽差要犯，但至少先前一天照相上傳一次就可交代了事，但這週二不知為何要柯文哲去換了一顆新電子腳鐐後，從此就「再次」收訊不良，三不五時打電話問候先生柯文哲一下，跟剛被放出來時一樣，又故態復萌了，自己坐在先生旁邊，電話鈴聲吵到人睡不著覺，自己本就有嚴重憂鬱症狀，晚上會睡不好，現在連車上打個盹的美夢都破裂了。

陳佩琪也提到，分享先前寫的劇本讓大家不覺得無聊，週二寫的，好久沒爆自己家老公的料了。有次啊，就在柯文哲鮪魚肚被自己碎碎唸一頓後， 看似有些不爽， 賭氣說要去家附近的中正運動中心游泳，自己說好啊，於是幫把泳褲和蛙鏡找出來，柯文哲拿到裝備了，看似小學生要上運動課一樣，興高采烈地出門了。



陳佩琪說，柯文哲到了哪裡，還有粉絲跑來say Hello， 魅力不減，游泳的活力都來了，就在準備要換衣下水的當下，怎麼兩腳不平衡，騎車可以，游泳行嗎？搞不好會沉下去，想想只好打道回家，老實跟自己說原因。

陳佩琪說，故事還沒完，就剛剛， 監控中心打電話來了「喂喂！柯17犯，來來來，來喔，來換腳鐐囉」，柯文哲回應「為什麼」？監控中心表示「嗯嗯！就是時間到了、時間到了」、柯文哲表示「喔喔！是喔，有這樣規定喔，用的好好地，有點浪費」。



最後，陳佩琪說，自己喜歡追劇，記得「如懿傳」裡頭，皇后賞賜得乾隆喜歡的兩個寵妃各一個手環， 某天摔壞了，裡面跑出許多「零陵香」，大家記起來，是叫「零陵香」喔！不知電子腳鐐剪掉，裡頭會跑出什麼？這題材自己可以加入「京華風雲錄」的寫作題材內。