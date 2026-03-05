世界經典賽台灣慘遭澳洲3：0完封　韓媒嘲笑：台灣太自滿！

▲澳洲隊以3：0擊敗中華隊，球員興奮慶祝。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅翊宬／編譯

世界棒球經典賽（WBC）第C組首戰今（5）日在東京巨蛋登場，先前被視為「台韓爭第2」的格局驚爆冷門。中華隊（台灣隊）慘遭澳洲以3比0完封，全場僅擊出3安打、無任何得分。對此，韓媒分析，「台灣隊或許太過自滿」，首戰就讓C組戰局出現重大變數。

根據韓媒《朝鮮日報》、《體育朝鮮》，比賽從一開始即呈現投手對決格局。中華隊先發投手徐若熙投滿4局零失分，展現穩定壓制力。然而，接替上場的第二任旅美投手陳柏毓在5局接手後便挨轟兩分砲。7局下，澳洲「特級新秀」巴札納（Travis Bazzana）再轟一發全壘打，將比數鎖定為3比0。

中華隊在6局上2出局一、二壘有人時雖有得分機會，仍被三振退場，全場無法突破澳洲投手群。

▲WBC台灣首戰對上澳洲卻慘遭0比3完封，韓媒評論「台灣太過自滿」。（圖／翻攝自韓網）

中華隊打線面對澳洲3名左投完全無解，最終僅3安打無得分，連長打也未能製造。報導評論，先發徐若熙雖有亮眼表現，但在球隊失分及打線沉寂下，努力未能轉化為勝利。隊長陳傑憲在6局被觸身球擊中左手指，提前退場，也加重打線困境。

報導評論，裁判對左右角度的好球帶判定偏寬，也影響中華隊對左投的擊球時機。

報導分析，原先C組格局預估日本居首，韓、台爭第二，澳洲為變數；首戰失利後，中華隊想晉級必須全力搶勝。6日將對戰日本，過往2019年WBC及2024年世界棒球十二強賽（Premier12）中，曾在東京巨蛋擊敗日本封王，但這次將面對包括大谷翔平、山本由伸等強投，挑戰更高。

▲WBC中華隊投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

韓媒分析，中華隊若在日本戰再吞敗，事實上將幾乎失去C組第2競爭資格，接下來對韓國與澳洲的比賽將變得至關重要。

此次首戰意外失利，也提醒中華隊必須正視打線火力不足與左投應對問題。韓媒更在官網首頁副標題評論，「台灣隊（中華隊）或許太過自滿」（대만, 자만했나）。另外，韓媒此次則將澳洲視為不可忽視的新對手。