全球最大！美福特號航母將撤離中東　出征309天「廁所狂壞」還失火

▲ 福特號已大幅超時部署。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國海軍最新型、也是全球最大的航母「福特號」（USS Gerald R. Ford）即將結束長達10個月部署，預計近期離開中東海域，並於5月中旬返回維吉尼亞州母港，2名熟悉軍事動向的美國官員29日以匿名方式證實此消息。

執勤309天破紀錄 任務橫跨多海域

綜合《華盛頓郵報》等外媒，福特號自去年6月24日從諾福克海軍基地出航，截至本周已在海上持續執勤309天，打破美國航母50年來最長部署紀錄，超越2020年新冠疫情期間「林肯號」（USS Abraham Lincoln）創下的294天紀錄，堪稱越戰後史上最長的美軍航母任務。約4500名官兵隨艦出征，身心均承受極大壓力。

福特號此次任務期間首先挺進地中海，10月間轉赴加勒比海，參與針對委內瑞拉石油出口的封鎖行動，並協助執行拘捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事任務，接著轉往中東投入美伊衝突，今年3月初穿越蘇伊士運河進入紅海。

火災、廁所故障、超長任務 官兵壓力爆表

但洗衣房火災導致福特號部分水兵受傷、數百人失去住宿空間，被迫折返地中海進行維修，且艦上廁所設備也頻頻故障。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在聽證會上坦承，這次超長部署是在「艱難的決策過程下」延長任務，導致艦艇整備維護確實有所取捨。

目前中東地區仍有3艘美軍航母部署，包括「布希號」（USS George H.W. Bush）及林肯號持續在阿拉伯海執行封鎖行動。一般航母部署周期僅約6至7個月，以確保艦艇照計畫進行維護，而福特號返港後預計進行大規模維修與保養。