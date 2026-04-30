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阻美軍援台！中國演練「無人機攻擊」日美基地　中資發電廠成先鋒

▲▼美國「全球鷹」無人機降落於日本青森縣三澤空軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國「全球鷹」無人機降落於日本青森縣三澤空軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本智庫「國家基本問題研究所」分析，中國疑似在甘肅省玉門建造模擬美軍三澤基地與嘉手納基地戰機掩體的設施，並進行無人機攻擊訓練，引發外界擔憂解放軍可能於台海危機時癱瘓美軍空中戰力。同時，日方研究示警，青森縣境內約有360處涉及中國資本的再生能源發電廠，恐成為干擾美日軍事基地的風險來源。

根據日媒《產經新聞》，該智庫分析中國甘肅省玉門沙漠地帶射試驗場衛星影像後發現，中國疑似興建外觀類似美軍基地「掩體壕（bunker）」的構造物，並以此作為攻擊目標，模擬對戰機防護設施的無人機攻擊訓練。相關設施據稱於去年2月開始施工、4月完工，並在21日前後進行試驗或訓練，至30日前已完成拆除。

相關「掩體」未見傳統飛彈攻擊所造成的常見明顯彈坑痕跡，且出入口呈現疑似遭正面衝擊的變形痕跡。日本智庫推測，中國較可能是採無人機直接高速撞擊方式進行測試，而非以傳統火力打擊。此外，該地同類型構造在1月亦曾短暫設置後拆除，顯示相關試驗可能反覆進行。

另有衛星影像顯示，該射擊場其他區域出現疑似日本沖繩縣嘉手納基地早期警戒管制機（AWACS）外型的模擬機體，並以黑色覆蓋物遮蔽。影像對比顯示，11月時仍為完整覆蓋狀態，但至19日已出現破損，並可見疑似機體碎片散落，推測可能進行無人機衝撞或爆炸性測試。

▼位於日本沖繩縣的駐日美軍嘉手納基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼位於日本沖繩縣的駐日美軍嘉手納基地。（圖／達志影像／美聯社）▲▼日本青森縣三澤基地附近，約有360處涉及中國資本的再生能源發電設施。（圖／翻攝自X）

▲日本青森縣三澤基地附近，約有360處涉及中國資本的再生能源發電設施。（圖／翻攝自X）

報導分析，位於沖繩縣的嘉手納基地作為美軍在西太平洋重要快速部署據點，距離台灣相對接近；而青森縣三澤基地則正進行F16戰機汰換為F35A匿蹤戰機的部署，預計最終將駐紮48架，強化美軍在東亞的空中戰力。

智庫研究員中川真紀指出，以往射爆場多以飛彈實射為主，但近期開始出現疑似無人機等「新戰力」的訓練跡象。他提到，中國軍方在最新五年規劃中強調加速「無人智能化戰力整備」，相關能力正快速發展。

同時，國家基本問題研究所曾於令和6年（2024年）進行調查時發現，青森縣境內約有360處與中國資本相關的再生能源發電設施。分析擔憂，若未來緊張情勢升溫，廣大設施與開放空間可能會淪為中國用於操作無人機或進行攻擊的發射據點。

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