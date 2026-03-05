　
民生消費

【廣編】大醇豆攜手職棒新星曾聖安、李致霖　熱血應援中華隊

大醇豆攜手職棒新星曾聖安、李致霖，熱血應援中華隊（圖／味全提供）

▲職棒新星味全龍小將李致霖（左）、曾勝安（右）挺經典，熱血應援中華隊。

【廣編特輯】

圖、文／味全提供

隨著世界棒球經典賽（WBC）的號角吹響，全台再度掀起棒球狂熱。這不僅僅是一場關乎勝負的球賽，更是一場全民參與、榮譽與共的體力與意志持久戰。當球員在紅土場上為了榮耀奮力一搏時，場邊千萬球迷的吶喊聲，是支撐選手前行的最強動力。深耕高蛋白營養領域的「大醇豆」品牌，全新推出「大醇豆 5.5 高蛋白濃豆漿」，化身最強後盾與全台球迷站在一起，共同吶喊：「這一刻，挺經典；這一瓶，挺未來」，守護這份熱血夢想。

大醇豆特別邀請味全龍隊深具潛力的兩位新星－曾聖安與李致霖，共同成為最強應援後盾。兩位年輕小將在練習場上展現出運動員特有的專注與純粹，代表著台灣棒球未來的希望，透過為前輩們應援，象徵著夢想的薪火傳承，他們深知要在高強度的賽事中生存，每一分累積都必須紮實，而這份對棒球「濃郁且純粹」的情感，正與大醇豆的品牌精神不謀而合，大醇豆堅持以最紮實的原料，提煉出最濃純的營養，不僅是對產品品質的苛求，更是對每一位逐夢者最深刻的支持。

要在關鍵的九局賽事中保持專注，體力的穩定供給至關重要。大醇豆 5.5 高蛋白濃豆漿，每 100 毫升提供高達 5.5 克的優質蛋白質。蛋白質是組織修復與肌肉生長的關鍵營養，對運動員而言，是轉化為場上「紮實底氣」的來源；對於徹夜觀戰、聲嘶力竭為台灣英雄加油的球迷來說，是補充體力、維持續航力的必備能量裝備。

大醇豆 5.5 高蛋白濃豆漿，優選美國一級好豆，堅持無加糖、成分天然只有黃豆和水，口感細膩、順口好喝，已全面進駐全家便利店、萊爾富、全聯福利中心、家樂福便利購、美廉社、三大量販店，讓這份「最濃的支持」隨手可得，不論是趕著上班的早晨來一瓶開啟活力，或是高強度運動、觀戰後需要補充營養，大醇豆 5.5 高蛋白濃豆漿都是最便利的補給首選。

【應援經典賽｜大醇豆好禮二重抽】
這一刻，不只要挺經典，更要讓你把好禮帶回家！ 即刻參與雙重活動：
• 第一重：應援集氣抽 —— 與李致霖、曾聖安一起挺經典！享親簽好禮
• 第二重：實力補給抽 —— 加入會員，再享萬元棒球好禮

註：本產品蛋白質含量達每100大卡10公克，符合高蛋白標準 

03/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

2026世界棒球經典賽WBC大醇豆職棒曾聖安李致霖中華隊高蛋白豆漿

