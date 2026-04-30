川習會下月登場！北京點名台灣是焦點　施壓美方改口「反對台獨」





▲川習5月將在中國會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普預計下月訪問北京，會晤中國國家主席習近平，台灣議題被外界視為此次峰會焦點。《路透》指出，對全台2300萬人而言，這場他們並未受邀的外交會晤或將成為2026年影響最深遠的一次高層會談。

北京態度明確 台灣列峰會首要議題

北京已明確表態，台灣將列為5月川習會首要議題，與兩人去年在南韓會面時，習近平刻意迴避台灣議題的態度有所不同。中國外交部將台灣定義為中國「核心利益中的核心」，並稱「台獨」與台海和平「水火不容」，強調此議題是中美關係政治基礎。

參與籌備川普此次出訪的知情人士透露，在峰會前的工作層級互動中，中方持續向美方傳遞明確訊號，要求華府將現行「不支持台獨」的表述，調整為更強硬的「反對台獨」。習近平早在2024年與時任總統拜登會晤時便曾提出相同要求，但被美方拒絕。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯直言，「若美國不想為台灣與中國爆發大戰，就不應支持台獨」，「川普無意與中國開戰。為避免美國捲入重大衝突，他應明確表態不會支持台獨，不採取任何鼓勵分裂的行動。」

台北高度警戒 積極強化對美溝通

台北當局對此次川習會高度警戒。陸委會副主委沈有忠表示，台灣將密切關注峰會是否導致美方在台海問題上的立場出現任何轉變，並強調將利用剩餘時間加強與美方的政策溝通。外交部發言人蕭光偉則強調，川普政府上任以來持續重申挺台立場。

▲ 台灣將成為此次美中峰會重要議題。（圖／路透）

美方官員對外一再重申對台政策不變，也持續譴責北京對台施壓；私下則強調，川普第二任期迄今一年多來，對台軍售規模已大幅超越拜登整個任期總和。美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene）也強調，美國對台承諾依然「堅若磐石」，包括《台灣關係法》中的軍售義務。

川普前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）更直言，「川普不會成為第一位失去台灣的美國總統，那不是他想要的政治遺產。」

台灣戰略價值難棄 情報據點舉足輕重

除政治角力外，台灣戰略價值更令華府難以輕忽。安全消息人士指出，美國長期低調借助台灣山區的先進雷達站與監聽設施蒐集對華情報，一名西方安全官員直問，「美國真的願意失去這個監視中國最佳的情報據點嗎？」

北京近期則採取軟硬兼施策略，一方面對台提出貿易與觀光方面的優惠招攬，上周又被控向3個非洲國家施壓，封鎖台灣總統賴清德出訪史瓦帝尼期間飛越領空的許可，導致行程被迫取消，引來美國強烈批評。

專家指出，台灣不僅是半導體強國，也是西太平洋軍事平衡的核心。分析人士警告，即便美方措辭僅出現細微調整，都可能影響北京對美國護台決心的判斷，進而撼動整個亞太地區安全架構。