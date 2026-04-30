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遊迪士尼「拍照插隊還動手」！失控家長當場被捕　終身禁止入園

▲▼ 美國佛州奧蘭多迪士尼樂園。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國佛州奧蘭多迪士尼樂園。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛州奧蘭多迪士尼樂園日前發生一起爭議，一名男子因強行插隊還出手抓住扮演卡通人物的演員，不僅被警方逮捕，還被園方列入黑名單，永久禁止入園。

據《The Travel》等媒體報導，事發於本月21日，男子羅德里格斯（Diego Rodriguez）帶著孩子前往迪士尼的艾波卡特（Epcot）園區，排隊等候與《魔法滿屋》（Encanto）角色米拉貝爾（Mirabel）合照時，一家人試圖直接插隊。

儘管工作人員明確制止，孩子仍試圖衝向米拉貝爾，隨即被攔下。孩子的母親接著上前，要求米拉貝爾在書上簽名未果，父親羅德里格斯便出手干預，不僅強行抓住米拉貝爾的手臂，更對其言語攻擊。

工作人員見狀立即介入，並通報警方到場。羅德里格斯隨後被捕並送往橘郡監獄（Orange County Jail），並收到迪士尼世界度假村發出的終身禁止入園通知。

事實上，這並非迪士尼樂園首度爆發排隊糾紛。去年夏天，中國上海迪士尼樂園的「瘋狂動物城」附近，一場因插隊引發的衝突演變為激烈鬥毆，甚至有幼童遭波及，最終由保全人員介入才平息。

此外，今年稍早也有一名英國維珍航空（Virgin Atlantic）空服員紐曼（Keith Newman）在佛州迪士尼「魔法王國」排隊時，因不滿一名18歲女孩插隊，出手推人導致對方飲料濺出，被以傷害罪逮捕。紐曼目前已交保返回英國，案件仍在審理中，最重可能面臨1年有期徒刑。

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