　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

19歲台女「胸腹隆起」走私！膠帶纏滿30隻星龜　泰國機場闖關被逮

全身纏繞「30隻印度星龜」　19歲台女走私行跡詭異！泰國機場闖關被逮

圖文／鏡週刊

泰國蘇萬那普國際機場28日清晨偵破一起離譜的活體動物走私案。1名年僅19歲的台灣女子，企圖將30隻高價值且受國際公約保護的「印度星龜」非法夾帶出境，為了躲避X光機掃描，她竟採取極端手段，將這些幼龜以膠帶纏繞固定以限制活動，並分裝進布袋後，層層黏貼在自己的胸腹與腰部周圍，以此「貼身肉搏」的方式企圖闖關。

綜合泰媒報導，事件發生於當地時間28日清晨5時25分，該名女子原定搭乘泰越捷航空VZ568航班前往台北。當她在出境大廳5樓東側搜查點接受檢查時，因走路姿勢異常僵硬、神情極度不安，且身體線條呈現不自然的突起，引起現場安檢人員與海關的高度懷疑。隨後執法人員將其攔下進行詳細搜身，當場揭發這起將動物活活纏繞在身上的走私行徑。

全身纏繞「30隻印度星龜」　19歲台女走私行跡詭異！泰國機場闖關被逮

▲ 該女子身上共藏有30件印度星龜，其中29隻仍有生命跡象，另有1隻已不幸死亡。（翻攝自khaosod）

經過清點，該女子身上共藏有30件印度星龜，其中29隻仍有生命跡象，另有1隻已不幸死亡。印度星龜因其獨特的花紋在黑市身價不菲，是《瀕危野生動植物種國際貿易公約》嚴格管制的附錄物種。泰國國家公園局隨後發表聲明，強調此案為多單位聯合行動的成果，並展現了嚴厲打擊跨國野生動物貿易的決心。

全身纏繞「30隻印度星龜」　19歲台女走私行跡詭異！泰國機場闖關被逮

▲ 目前該名台灣籍女子已被移送法辦，面臨包含《野生動物保護法》、《海關法》及《動物傳染病法》等多項重罪起訴。（翻攝自khaosod）

目前該名台灣籍女子已被移送法辦，面臨包含《野生動物保護法》、《海關法》及《動物傳染病法》等多項重罪起訴。至於劫後餘生的29隻印度星龜，已由泰國野生動物保護辦公室緊急接手照護，並將作為後續追查背後非法貿易網絡的重要證物。

全身纏繞「30隻印度星龜」　19歲台女走私行跡詭異！泰國機場闖關被逮

▲ 劫後餘生的29隻印度星龜，已由泰國野生動物保護辦公室緊急接手照護。（翻攝自khaosod）

更多鏡週刊報導
飲品驚見劇毒？中國霸王茶姬捲入「水銀羅生門」　官方緊急封存送檢
免簽副作用？外籍女玩瘋了「輪流脫褲露臀」　泰網友酸：給警察錢就能消災
下載就被標記？高德地圖爆資安疑慮　數發部：恐被掌握生活習慣

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股3檔飆股「抓去關」新名單
明天全台濕涼！一圖看連假降雨趨勢
高雄恐怖兇殺！水果刀刺頸奪命畫面曝
外資連3賣！累計砍台積電5.6萬張　賣超台股481億元
幕後／逾19藍委挺8000億軍購　憂影響2026「若3800
快訊／嗆開除韓國瑜惹眾怒！　季麟連再發聲：韓不會負國人期待

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

19歲台女「胸腹隆起」走私！膠帶纏滿30隻星龜　泰國機場闖關被逮

被控車震「15歲男學生」！　大馬32歲女老師當庭無罪釋放

二審出爐！尹錫悅涉拒捕、濫權戒嚴　「加重2年」判關7年

日人妻遭棄屍「動物園焚化爐」！　冷血夫認：1時間點偷偷丟的

高市早苗宣布好消息！　日本船隻「受困波斯灣」終通過荷莫茲

只說川普想聽的？美媒：范斯憂五角大廈「隱匿軍情」　恐波及台灣

前FBI局長被控威脅川普性命！　IG發文「86 47」惹禍上身

5萬iPad標錯價！南韓酷澎烏龍「狂賣200台」　網曬圖：真的出貨了

川普又贏？阿聯5/1起脫離OPEC　「每日480萬桶」產能將解禁

22僧侶從泰返國「行李塞滿110kg大麻」！　斯里蘭卡史上最大宗

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

19歲台女「胸腹隆起」走私！膠帶纏滿30隻星龜　泰國機場闖關被逮

被控車震「15歲男學生」！　大馬32歲女老師當庭無罪釋放

二審出爐！尹錫悅涉拒捕、濫權戒嚴　「加重2年」判關7年

日人妻遭棄屍「動物園焚化爐」！　冷血夫認：1時間點偷偷丟的

高市早苗宣布好消息！　日本船隻「受困波斯灣」終通過荷莫茲

只說川普想聽的？美媒：范斯憂五角大廈「隱匿軍情」　恐波及台灣

前FBI局長被控威脅川普性命！　IG發文「86 47」惹禍上身

5萬iPad標錯價！南韓酷澎烏龍「狂賣200台」　網曬圖：真的出貨了

川普又贏？阿聯5/1起脫離OPEC　「每日480萬桶」產能將解禁

22僧侶從泰返國「行李塞滿110kg大麻」！　斯里蘭卡史上最大宗

獵魚槍使用潛藏風險　利嘉警深入部落強化安全宣導

金門直飛芽莊首航啟動　雙向包機開拓東南亞觀光新客源

5度換搭擋！陳芋汐「全紅嬋霸凌風波」後首受訪　輕鬆與大眾揮手

台南蜂蜜產量崩跌剩2成　陳亭妃怒轟：農業部兩週內提救助方案

「打球一時，做人一世」　施子謙暖喊話失誤學弟圈粉

百年茄冬迎風整枝　關山分局提前整備強化公共安全

替代役男扮金孫做公益　蘇俊賓：青銀共伴成就最有人情味風景

找黑白道討債被求刑3年半　調查官余正煌出庭被念：講話要有文法

台股3檔飆股「抓去關」新名單　美達科延長處置到5／14

台男星愛上女學生「3個月就閃婚當爸」！　絕美婚紗照曝光

曾沛慈哭到一半被Cue　表情「一秒垮掉」超可愛

國際熱門新聞

親姊過世存款要本人提領！印男挖遺骸赴銀行

北韓爆殘忍槍決孕婦、未成年！

「輝達親兒子」被OpenAI燒到　重挫逾5％

阿聯酋震撼宣布5／1起退出OPEC

川普稱伊朗通報「國家已崩潰」

OpenAI引發泡沫疑慮　美股科技股重挫

被川普點名開除　脫口秀主持人強硬回應

美商務部下令設備商「暫停出貨」華虹半導體

美眾院撥款法案過關　編列157億軍援台灣

5萬iPad標錯價！南韓酷澎烏龍「狂賣200台」

日人妻遭棄屍「動物園焚化爐」！最新細節曝

川普護照來了　美國獨立250週年限量版曝光

停火繼續打　以軍炸毀真主黨地下隧道

一家4口「飯後吃西瓜」　12小時內全丟命

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？正解曝光眾人驚：什麼時候改的

28歲女警遭輾斃！女騎士、遊覽車司機獲請回..

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

女警遭輾斃…男友心碎發聲了！悲曝肇事女騎士：沒一句道歉

快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

快訊／季麟連中常會怒喊開除韓國瑜　鄭麗文傻眼

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向

女警男友、父母招魂…兄拿衣物悲喊：回家！擲2輪才獲允杯

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面