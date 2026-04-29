19歲台女「胸腹隆起」走私！膠帶纏滿30隻星龜　泰國機場闖關被逮

圖文／鏡週刊

泰國蘇萬那普國際機場28日清晨偵破一起離譜的活體動物走私案。1名年僅19歲的台灣女子，企圖將30隻高價值且受國際公約保護的「印度星龜」非法夾帶出境，為了躲避X光機掃描，她竟採取極端手段，將這些幼龜以膠帶纏繞固定以限制活動，並分裝進布袋後，層層黏貼在自己的胸腹與腰部周圍，以此「貼身肉搏」的方式企圖闖關。

綜合泰媒報導，事件發生於當地時間28日清晨5時25分，該名女子原定搭乘泰越捷航空VZ568航班前往台北。當她在出境大廳5樓東側搜查點接受檢查時，因走路姿勢異常僵硬、神情極度不安，且身體線條呈現不自然的突起，引起現場安檢人員與海關的高度懷疑。隨後執法人員將其攔下進行詳細搜身，當場揭發這起將動物活活纏繞在身上的走私行徑。

▲ 該女子身上共藏有30件印度星龜，其中29隻仍有生命跡象，另有1隻已不幸死亡。（翻攝自khaosod）

經過清點，該女子身上共藏有30件印度星龜，其中29隻仍有生命跡象，另有1隻已不幸死亡。印度星龜因其獨特的花紋在黑市身價不菲，是《瀕危野生動植物種國際貿易公約》嚴格管制的附錄物種。泰國國家公園局隨後發表聲明，強調此案為多單位聯合行動的成果，並展現了嚴厲打擊跨國野生動物貿易的決心。

▲ 目前該名台灣籍女子已被移送法辦，面臨包含《野生動物保護法》、《海關法》及《動物傳染病法》等多項重罪起訴。（翻攝自khaosod）

目前該名台灣籍女子已被移送法辦，面臨包含《野生動物保護法》、《海關法》及《動物傳染病法》等多項重罪起訴。至於劫後餘生的29隻印度星龜，已由泰國野生動物保護辦公室緊急接手照護，並將作為後續追查背後非法貿易網絡的重要證物。

▲ 劫後餘生的29隻印度星龜，已由泰國野生動物保護辦公室緊急接手照護。（翻攝自khaosod）

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