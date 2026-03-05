　
政治

賴清德關心陳傑憲遭觸身傷勢　「我衷心期盼傑憲的傷勢沒有大礙」

▲WBC中華隊陳傑憲遭觸身球傷退。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC中華隊陳傑憲遭觸身球傷退。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（5日）對戰澳洲，台灣隊長陳傑憲6局挨球吻退場，最新消息指出是骨裂，已到醫院檢查。對此，總統賴清德透過社群表示，看到陳傑憲因觸身球提前退場，也讓許多球迷相當關心，「我也衷心期盼，傑憲的傷勢沒有大礙」。

今日中華隊對上澳洲隊，6局上林安可在2出局後敲出右外野平飛安打，接著澳洲中繼左投奧拉克林（Jack O'Loughlin）面對台灣隊長陳傑憲投出觸身球，球擊中左手手指，讓東京巨蛋現場數萬名台灣球迷爆出陣陣噓聲，透過轉播畫面可見陳傑憲之後仍邊冰敷邊在場邊和球員討論賽況。

賽後，賴清德表示，本屆經典賽，相信很多國人朋友都和他一樣，在電視機前為Team Taiwan加油。賽前，代表隊面臨 Jonathon Long、李灝宇先後因傷退賽的挑戰，球員們按照規劃、依然全力以赴。接續上陣的台灣好手張政禹，也火速接受使命、前往東京。

賴清德指出，先發的徐若熙投出四局3K、零失分的表現，穩定士氣、值得驕傲。他說，打出本屆代表隊首安的張育成、成功化解滿壘危機的張奕、變速球連發的林詩翔，以及上演美技飛撲的宋晟睿，都讓大家看見台灣選手拚戰到底的精神。

不過，賴清德也提到，比賽過程中，看到台灣隊長陳傑憲因觸身球提前退場，也讓許多球迷相當關心，「我也衷心期盼，傑憲的傷勢沒有大礙」。

賴清德說，棒球比賽有輸有贏，我們永遠都是Team Taiwan的後盾。全力拚戰的每一位球員，都是我們的台灣英雄。他強調，明天對戰日本將是一場硬戰，讓我們繼續守在現場、電視、直播前，大家團結一心、穩住心態，一起為Team Taiwan加油，就是台灣最強的力量。

更多新聞
WBC2026WBC2026中華隊陳傑憲骨裂賴清德

