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五角大廈：美伊戰爭迄今已斥資7900億

▲▼美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

▲美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美國戰爭部代理主計長赫斯特（Jules Hurst）今天在國會指出，美方自對伊朗動武以來，相關軍事支出已累計約250億美元（約新台幣7900億元），金額驚人，同時國內支持這場衝突的民意仍在下降。

赫斯特是在聯邦眾議院軍事委員會聽證會上作證時，向民主黨首席議員史密斯（Adam Smith）說明，這筆開銷主要來自「史詩怒火行動」，也就是美軍針對伊朗的整體軍事行動。不過，他並未進一步說明計算方式，也未交代是否把中東基地的修復與重建費用算入。

根據路透社報導，美國自2月28日對伊朗發動攻擊，目前雙方僅維持相當脆弱的停火狀態。五角大廈已向中東增派數以萬計兵力，並長期維持3艘航空母艦在該區域執行任務，軍事壓力持續升高。

民意方面，路透社與益普索（Reuters/Ipsos）最新調查顯示，只有34%的美國民眾支持與伊朗的衝突，比例較4月與3月進一步下滑。美國國家廣播公司新聞網（NBC News）指出，赫斯特今天與戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）一同出席聽證，面對國會對戰爭成本與方向的質疑。

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