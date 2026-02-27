小草洗記憶：黃國昌禮讓才當選　賴品妤「嗆戰神文」翻出朝聖金句

▲賴品妤。（圖／翻攝自IG／賴品妤，下同）

記者葉國吏／綜合報導

年底九合一大選各黨積極布局，民眾黨主席黃國昌近日鬆口，如果民調落後願加入李四川團隊，此舉也讓網友憶起他2019年棄選立委的往事，甚至有小草護航當年是禮讓賴品妤，結果被網友徹底打臉，甚至搬出當時賴品妤的年度金句朝聖。

有小草在網路稱當年是禮讓才讓賴品妤當選，結果廣大網友紛紛打臉，直指賴品妤是在黃國昌棄選後才臨危受命，與禮讓無關。更有鄉民翻出賴品妤過去火力全開的文章，痛批黃國昌身為康乃爾博士卻在選前落跑，將選區拱手讓人，這段經典言論再度成為社群討論焦點。

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

昔日落跑黑歷史被挖出 賴品妤狠酸怯戰神戰學歷

賴品妤當時在文中不滿被攻擊學歷，憤而點名身為副教授的黃國昌開戰，直言自己雖是進修部畢業，卻在選前三個月扛起博士落跑留下的爛攤子，還要處理對方的選服與建設。她更嘲諷支持者口中的戰神根本是怯戰神，甚至大酸其岳父家的建商背景，語氣相當強悍。

▲賴品妤過去曾發文嗆黃國昌「戰你西瓜花開富貴」。（圖／翻攝Threads）

這篇充滿火藥味的貼文近日在Threads上重現，吸引近十萬次瀏覽。網友紛紛留言大讚這是經典中的經典，尤其是「戰你西瓜花開富貴」更被封為開年金句。隨著2026選戰氣氛升溫，這段新仇舊恨被重新翻出，也讓黃國昌過去在地方的經營評價，再度成為政壇與網路攻防的箭靶。