　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小草洗記憶：黃國昌禮讓才當選　賴品妤「嗆戰神文」翻出朝聖金句

▲賴品妤大秀好身材。（圖／翻攝自IG／賴品妤）

▲賴品妤。（圖／翻攝自IG／賴品妤，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

年底九合一大選各黨積極布局，民眾黨主席黃國昌近日鬆口，如果民調落後願加入李四川團隊，此舉也讓網友憶起他2019年棄選立委的往事，甚至有小草護航當年是禮讓賴品妤，結果被網友徹底打臉，甚至搬出當時賴品妤的年度金句朝聖。

▲▼民進黨前立委賴品妤。（圖／翻攝賴品妤IG）

有小草在網路稱當年是禮讓才讓賴品妤當選，結果廣大網友紛紛打臉，直指賴品妤是在黃國昌棄選後才臨危受命，與禮讓無關。更有鄉民翻出賴品妤過去火力全開的文章，痛批黃國昌身為康乃爾博士卻在選前落跑，將選區拱手讓人，這段經典言論再度成為社群討論焦點。

▲▼民眾黨新春開工團拜，主席黃國昌己創黨主席柯文哲率中央評議委員會主委李偉華、台灣民眾黨立法院黨團成員、台北市、新北市議員及被提名參選人、中央黨部秘書長周榆修及中央黨部同仁一同焚香祝禱。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

昔日落跑黑歷史被挖出　賴品妤狠酸怯戰神戰學歷
賴品妤當時在文中不滿被攻擊學歷，憤而點名身為副教授的黃國昌開戰，直言自己雖是進修部畢業，卻在選前三個月扛起博士落跑留下的爛攤子，還要處理對方的選服與建設。她更嘲諷支持者口中的戰神根本是怯戰神，甚至大酸其岳父家的建商背景，語氣相當強悍。

▲▼賴品妤過去曾發文嗆黃國昌「戰你西瓜花開富貴」。（圖／翻攝Threads）

▲賴品妤過去曾發文嗆黃國昌「戰你西瓜花開富貴」。（圖／翻攝Threads）

這篇充滿火藥味的貼文近日在Threads上重現，吸引近十萬次瀏覽。網友紛紛留言大讚這是經典中的經典，尤其是「戰你西瓜花開富貴」更被封為開年金句。隨著2026選戰氣氛升溫，這段新仇舊恨被重新翻出，也讓黃國昌過去在地方的經營評價，再度成為政壇與網路攻防的箭靶。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
18歲啦啦隊練習生遭性暗示！男球迷「詭異提問」她秒垮臉
白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！動怒瞪人被拍
「原價127特價219」賣場促銷牌網傻眼　真相曝光
小學生超商吃麥當勞被公審「尊重在哪」　店長還原真相喊歡迎
快訊／阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布全面開戰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

育兒減工時僅適用55家試辦性質　王婉諭：象徵意義遠大於實質效果

迎兆元產業紅利！高雄升級關鍵期到了　學者盼別用後照鏡看未來

徵召翁壽良參選嘉義市長　鄭麗文喊話藍白合「民調對決」

小草洗記憶：黃國昌禮讓才當選　賴品妤「嗆戰神文」翻出朝聖金句

新國軍之花！　M1A2T戰車女排長「電眼照」曝光

北市府前員工：蔣萬安有政績焦慮症　「育兒減工時」基層倒霉

北市推育兒減工時　「台南不+1」黃偉哲：若可行乾脆都4點就下班

陳光復重傷最新情況曝光　「腦壓仍高」恐進行第2次開顱減壓手術

鄭麗文赴嘉義市新春團拜　曝3月將徵召翁壽良代表藍營選市長

試辦「育兒減少工時」只編550萬挨轟　蔣萬安：保留擴大經費彈性

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

育兒減工時僅適用55家試辦性質　王婉諭：象徵意義遠大於實質效果

迎兆元產業紅利！高雄升級關鍵期到了　學者盼別用後照鏡看未來

徵召翁壽良參選嘉義市長　鄭麗文喊話藍白合「民調對決」

小草洗記憶：黃國昌禮讓才當選　賴品妤「嗆戰神文」翻出朝聖金句

新國軍之花！　M1A2T戰車女排長「電眼照」曝光

北市府前員工：蔣萬安有政績焦慮症　「育兒減工時」基層倒霉

北市推育兒減工時　「台南不+1」黃偉哲：若可行乾脆都4點就下班

陳光復重傷最新情況曝光　「腦壓仍高」恐進行第2次開顱減壓手術

鄭麗文赴嘉義市新春團拜　曝3月將徵召翁壽良代表藍營選市長

試辦「育兒減少工時」只編550萬挨轟　蔣萬安：保留擴大經費彈性

山海交界的風味　花東精品咖啡成尋豆天堂

網紅跨界宣傳！花蓮市「馬上快樂」小提燈登場　邀鄉親迎元宵

育兒減工時僅適用55家試辦性質　王婉諭：象徵意義遠大於實質效果

三大平台推花蓮自由行優惠　團客百萬獎勵

迎兆元產業紅利！高雄升級關鍵期到了　學者盼別用後照鏡看未來

春節最美風景！桃園婦走失北市街頭　士林暖警遞糕餅助團圓

徵召翁壽良參選嘉義市長　鄭麗文喊話藍白合「民調對決」

清晨國道車流為平日1.5倍　高公局公告上午9處易塞路段

細野晴希今大巨蛋戰中華隊　目標壓制想讓伊藤、北山有壓力

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍　官方火大發聲

【地頭鵝出沒】偷啄路人成功　抬頭大笑超得意XD

政治熱門新聞

陳光復腦壓仍高　恐進行第2次開顱減壓手術

新國軍之花！　M1A2T戰車女排長「電眼照」曝光

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

鄭麗文嘉市團拜　將徵召翁壽良選市長

李貞秀立委資格爭議　中選會：若自始當選無效「依法就事證處理」

北市府前員工：蔣萬安有政績焦慮症

小草：黃國昌禮讓才當選　賴品妤「嗆戰神文」翻出

北市推減工時　黃偉哲：乾脆4點就下班

讚「藍營3大咖」啟動修復機制　黃暐瀚：知道國民黨不能再這樣下去

認賴苡任傷害黨譽、陳重文涉貪有罪　藍北市黨部提請黨中央處分

劉寶傑直言：韓國瑜看到國民黨悲慘危機　擋軍購、關稅威脅台灣生存

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

卓榮泰財產申報存款921萬！林佳龍夫婦身家驚人　存款、股票均破億

更多熱門

相關新聞

民調首度逆轉李四川　蘇巧慧：持續提出各項政見爭取支持

民調首度逆轉李四川　蘇巧慧：持續提出各項政見爭取支持

《ETtoday新聞雲》26日取得一份民進黨於農曆春節後，2月23至24日執行的最新內部民調。民進黨新北市長參選人蘇巧慧以43.7%，首度微幅超前可能對手、國民黨擬參選人李四川的43.3％；而與黃國昌的領先差距也擴大，蘇巧慧以52.4%領先黃國昌的30.9%。對此，蘇巧慧回應，感謝大家認同她和團隊這段時間的努力，各項民調都會認真參考，會持續照自己的步調提出各項政見，爭取為新北市民服務的機會。

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

藍白政黨合作協議「重中之重」　黃國昌：與柯文哲、黨內密切討論

藍白政黨合作協議「重中之重」　黃國昌：與柯文哲、黨內密切討論

黃國昌選到底？　柯文哲重申「照規則」：民調、合作模式一包處理

黃國昌選到底？　柯文哲重申「照規則」：民調、合作模式一包處理

賴清德國情報告協商無共識　黃國昌：別執著用詞「重點是實問實答」

賴清德國情報告協商無共識　黃國昌：別執著用詞「重點是實問實答」

關鍵字：

黃國昌賴品妤

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

曾豪駒點出中華隊此戰敗因

桃園行人過平交道　遭自強號撞送醫

5檔「抓去關」新名單！載板股南電入列　全部處置到3／13

阿嬤煮菜沒放鹽「抽血卻滿滿紅字」！營養師一看菜單秒懂

垃圾桶探出頭　清潔隊員機警神助攻

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

醫示警「5行為」正在傷卵巢！第一點幾乎人人中

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面