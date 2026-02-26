民調首度逆轉李四川　蘇巧慧：感謝認同！持續提出各項政見爭取支持

▲民進黨新北市長參選人蘇巧慧。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

《ETtoday新聞雲》26日取得一份民進黨於農曆春節後，2月23至24日執行的最新內部民調。民進黨新北市長參選人蘇巧慧以43.7%，首度微幅超前可能對手、國民黨擬參選人李四川的43.3％；而與黃國昌的領先差距也擴大，蘇巧慧以52.4%領先黃國昌的30.9%。對此，蘇巧慧回應，感謝大家認同她和團隊這段時間的努力，各項民調都會認真參考，會持續照自己的步調提出各項政見，爭取為新北市民服務的機會。

根據該份民調，新北市在「三腳督」的狀況下，李四川支持度為30.2%、蘇巧慧為38.1％，而黃國昌為13.1%。如果在一對一狀況下，李四川對上蘇巧慧，李四川支持度有43.3%，但蘇巧慧也有43.7%，為蘇巧慧首次微幅超前李四川，雙方戰況陷入膠著；而若是蘇巧慧跟黃國昌對決，蘇則以52.4%幅領先黃的30.9%。

該民調由民進黨執行，於2026年2月23至24日執行，完成1020份，抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.1%，訪問對象20歲以上民眾，加權方式採年齡、性別、戶籍，經費為民進黨。

對此，蘇巧慧回應，在過年前夕和春節期間，她積極走入市場和廟宇，感受到越來越多不分年齡、不分黨派的民眾對她表達支持，也非常感謝大家認同她和團隊這段時間的努力。

蘇巧慧強調，各項民調她和團隊都會認真參考，她會持續按照自己的步調，提出更多照顧市民生活、提升新北產業競爭力的政見，帶領新北隊爭取為400萬新北市民服務的機會。