政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

▲▼李四川、黃國昌、蘇巧慧。（合成圖／資料照）

▲李四川、黃國昌、蘇巧慧。（合成圖／資料照）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨內部持續執行民調，以掌握2026年地方大選戰況，《ETtoday新聞雲》26日取得一份農曆春節後於2月23至24日執行的最新民調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧以43.7%，首度微幅超前可能對手、國民黨擬參選人李四川的43.3％；而與黃國昌的領先差距也擴大，蘇巧慧以52.4%領先黃國昌的30.9%。

2026年新北市長選戰，民進黨已經確定由新北三屆立委蘇巧慧披戰袍，國民黨方面預計由前新北市長李四川出馬角逐，民眾黨則徵召黨主席黃國昌上陣，藍白兩黨會不會走向整合，仍在未定之天。

在農曆春節前各家民調中，在一對一的狀況下，李四川對上蘇巧慧，都維持領先優勢，但只要黃國昌參選，形成「三腳督」的狀況下，李四川和蘇巧慧的民調則縮小到誤差範圍內，讓藍營基層支持者非常焦慮，無不希望盡快進行整合，早日定李四川於一尊。

農曆春節後，民進黨內持續滾動執行民調，以掌握國內外事件對選戰的影響。《ETtoday新聞雲》26日取得一份民進黨內最新民調，顯示新北市在「三腳督」的狀況下，李四川支持度為30.2%、蘇巧慧為38.1％，而黃國昌為13.1%。

▲▼民進黨農曆年後最新新北市長民調，市長支持度。（圖／讀者提供）

▲新北市長選舉支持度。（圖／讀者提供，點圖放大）

根據該民調，如果是在一對一的狀況下，李四川對上蘇巧慧，李四川支持度有43.3%，但蘇巧慧也有43.7%，這也是蘇巧慧首次微幅超前李四川，雙方戰況陷入膠著；而若是蘇巧慧跟黃國昌對決，蘇則以52.4%幅領先黃的30.9%。

▼蘇巧慧分別對上李四川、黃國昌。（圖／讀者提供，點圖放大）

▲▼民進黨農曆年後最新新北市長民調，蘇巧慧、李四川支持度。（圖／讀者提供）

在知名度方面，民調顯示，蘇巧慧與李四川的知名度相當，欣賞度也不分上下，均有50%以上。目前蘇巧慧在支持度能夠追近且微幅超前的關鍵在「年輕選民」，在傳統民進黨較強勢區域，如三鶯土樹、三蘆與新五泰林等區域，有穩固的支持基礎，在藍綠均勢區，如板橋、中和、七星區等，則與李四川分庭抗禮。

對此，一位新北輔選人士受訪表示，農曆春節期間，政治人物拜廟、跑基層的支持者熱度，是重要的觀察指標。蘇巧慧在過年期間的策略是陸空戰齊發，跑了新北市30多間宮廟，分別合體總統賴清德、前總統蔡英文與副總統蕭美琴；除了公布六大福利政見，也天天有政績影片露出。

在李四川的整體聲勢方面，今年農曆除夕前夕，李四川宣布將辭職參選的隔天，屏東地方爆發一件影響新北選戰的官司，屏東地檢署介入調查，揪出以李四川親弟弟李賜福為首的犯罪集團，假借污染地方之名，包圍船隻，潑漆，恐嚇三家清運的業者先後一共繳納576萬，因不堪勒索，業者無意繼續投標，清運標案9次流標，導致當地垃圾堆積如山，李賜福與其犯罪集團在去年底遭收押，剛好就在李四川宣布將辭職參選的隔天起訴。

該人士說，觀察李四川在事情爆發後，原定要參加國民黨副主席李乾龍在先嗇宮活動，當晚以有事臨時未參與，整個過年期間也只有零星的參拜行程。他說，弟弟在地方上勒索清運業者長達3年，親姪以武士刀等工具暴力威脅建商，台灣人忌諱暴力恐嚇，竟發生在未來可能掌握全國最大人口的新北市長人選家族裡，當然影響形象甚鉅，反映在民調上也不會太奇怪。

該民調由民進黨執行，於2026年2月23至24日執行，完成1020份，抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.1%，訪問對象20歲以上民眾，加權方式採年齡、性別、戶籍，經費為民進黨。

育兒減工時　李四川：若試辦成功新北可跟進

育兒減工時　李四川：若試辦成功新北可跟進

台北市長蔣萬安昨天拋出3月起試辦「育兒減少工時計畫」，要營業登記在北市的企業不減薪，讓設籍台北、家中有12歲以下孩子需接送的在職育兒爸媽，每天減少工作1小時，市府將補助企業8成工資，每人最高1萬5000元、每企業總補助10萬元，不過，其餘五都的反應卻顯得相對保守。即將投入新北市長選戰的台北市副市長李四川今（26日）表示，如果試辦成功，新北有可採用的部分，將會檢討跟進。

藍白政黨合作協議「重中之重」　黃國昌：與柯文哲、黨內密切討論

藍白政黨合作協議「重中之重」　黃國昌：與柯文哲、黨內密切討論

黃國昌選到底？　柯文哲重申「照規則」：民調、合作模式一包處理

黃國昌選到底？　柯文哲重申「照規則」：民調、合作模式一包處理

搭計程車反被司機捐400元　李四川還原過程

搭計程車反被司機捐400元　李四川還原過程

涉酒駕、性騷、助理費案都不行！　民進黨確定撤銷3人初選登記

涉酒駕、性騷、助理費案都不行！　民進黨確定撤銷3人初選登記

關鍵字：

2026新北市長2026大選蘇巧慧李四川黃國昌民調

