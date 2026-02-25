賴清德國情報告協商無共識　黃國昌：別執著用詞「重點是實問實答」

▲民眾黨主席黃國昌出席民眾黨2026一日北高啟動記者會。（圖／記者陳家祥攝



記者陳家祥／台北報導

立法院昨針對總統賴清德國情報告一事進行協商，但國民黨團總召傅崐萁認為應有第二輪立委發言，最終各黨團對於要各推派幾名立委仍未達共識，院長韓國瑜裁示擇期再討論。民眾黨主席黃國昌今（25日）說，「實問實答才符合賴清德在競選時做的承諾」，不用執著於字面上是諮詢還是質詢，重點是實問實答。

昨朝野協商討論到國情報告形式時，韓國瑜建議全程2小時，由總統報告30分鐘後，由各黨團推派的立委發言，接著再由總統說明。白委王安祥提議民眾黨團可推派2名，傅崐萁認為按比例是992（即藍委、綠委各9名，白委2人），不過韓國瑜則建議採552，每人5分鐘，共1小時。但最終各黨團對於要各推派幾名立委仍未達共識，韓裁示擇期再討論。

黃國昌說，昨天陳清龍總召在記者會說得很清楚，「用什麼詞彙做修飾不重要，重要的是，實問實答，立委是代表人民，不僅僅是發表人民的心聲，更是希望得到過去很長一段時間沒有辦法得到的資訊」。

黃國昌指出，譬如說，政府不斷宣傳所簽的MOU，目前討論的焦點是ART，行政部門真的要不經任何調整就送到立法院嗎？川普總統簽訂的14257號行政命令已經失效，協定本身最重要稅率相關的規範已經喪失基礎，現在用《貿易法》122條款加徵15%關稅，「台灣付出這麼多，該拿的東西沒有拿到，現在突然又被加徵15%關稅，ART條文要送到立法院嗎？」

黃國昌接著說，當在討論這件事情時，行政院卻不願意正面回應，一直在宣傳MOU，「請問MOU長什麼樣子？寫什麼內容？為什麼到現在不公布？立法院也不知道，大家只聽到立法院趕快審，殊不知東西連立法院都還沒送來」。

回到國情報告，黃國昌說，實問實答才符合賴清德在競選時做的承諾，這次過的決議案是由民眾黨提出，議案中要求賴清德總統履行2024年競選總統時做的承諾「總統有義務到立法院進行國情報告並接受諮詢」，不用執著於字面上是諮詢還是質詢，重點是實問實答。

黃國昌表示，今天中央委員會時，陳清龍總召再次向中央委員報告黨團的立場，也得到與會中央委員共同的支持。

另外，黃國昌說，先恭喜蔡其昌委員榮任民進黨團總召，只不過民進黨要思考的是，到底要不要總統履行選舉時的承諾？要不要回應人民的期待？而不是剛上任就急著拿韓國瑜院長當擋箭牌，這不是一個太好的方式。