藍白政黨合作協議「重中之重」　黃國昌：與柯文哲、黨內密切討論

記者陳家祥／台北報導

2026年九合一選舉藍白合作模式、進度備受外界關注，民眾黨主席黃國昌昨表示，民眾黨與國民黨的共同政見發表，應該在3月中旬會完成，第二階段簽訂政黨合作協議最快3月底可完成。黃今（26日）受訪表示，第二階段的政黨合作協議是重中之重，「關於這個重要的問題，在過去的這段時間當中，我也不斷的跟我創黨主席柯文哲、我們黨內的同事大家都保持密切的討論」。

黃國昌說，對於國民黨內的民主程序都表示尊重，對民眾黨而言，就是展現最大的誠意，「最重要的事情是在提出共同政見的階段的時候，我們能夠提出回應台灣人民現在生活上面需求的政見，這才是最重要的事情」。

黃國昌說，其實他也注意到，這一次行政院長卓榮泰在行政院的施政報告裡，針對他跟鄭麗文主席過去所公佈的「台灣未來帳戶」的概念，給台灣年輕人18歲的時候就可以有一桶金，也納到施政報告當中，「我覺得這個就是朝野彼此互相學習對方好的政見，而且願意納入自己未來施政方向一個非常好的示範，我們覺得這是一個正向的發展」。

對於基隆市長謝國樑呼籲藍白合的制度要公平、規則要能夠服人，黃國昌說，民眾黨不會有什麼既定的立場，就是開大門走大路，會保持最大的誠意跟善意。

黃國昌強調，不管是規則也好、接下來的合作模式也好，這是為什麼民眾黨不斷的強調，在完成共同政見的發表以後，第二階段的政黨合作協議是重中之重。

「關於這個重要的問題，在過去的這段時間當中，我也不斷的跟我創黨主席柯文哲、我們黨內的同事大家都保持密切的討論。」黃國昌說，重點是在第二個階段的政黨合作協議，民眾黨、國民黨要讓台灣人民看到，政黨彼此之間可以有競爭，但是更重要的事情是，「為了人民該合作的時候，我們就要合作」。