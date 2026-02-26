黃國昌選到底？　柯文哲重申「照規則」：民調、合作模式一包處理

▲民眾黨新春開工團拜，主席黃國昌、創黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

針對2026年底九合一選舉，國民黨與民眾黨在新北市的競合，民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今（26日）說，過去宣示「用最大誠意、最好方式挑選最強團隊，給新北市民最佳治理」的承諾一字不變。創黨主席柯文哲則說，就照規則走，SOP、民調怎麼比、將來怎麼合作一包處理；他也舉日本自民黨與維新會的例子，強調是可參考的模式。

被問到新北選戰議題時，黃國昌先笑問，「你是問誰？跟我本人有關係的問題，怎麼會丟給柯，所以柯主席愣了一下」。接著他表示，之前與鄭麗文主席公開宣示的，民眾黨有最大的誠意跟善意，用最好的方式挑選最強的團隊，給新北市民最佳的治理，「我曾經公開說過的話，到現在一個字都不會改」。

柯文哲說，這很清楚，就照規則走，如果藍白要合作，一定會有一個SOP，先有共同政見，同時也要講清楚民調怎麼比、將來怎麼合作，這會一包處理。

柯文哲提到，其實也有很好的例子，日本自民黨跟維新會也有政黨協議，「過去台灣沒有這種制度，也許我們慢慢是，我每次說台灣不是世界上最先進的國家，總是有其他可以參考，最近日本自民黨跟維新黨在幾個月前面的時候，這個就是一個很好的模式」。