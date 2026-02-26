北韓罕見「無武器閱兵」！金正恩攜妻女出席　威脅嚴厲報復

▲北韓最高領導人金正恩帶著女兒金主愛出席閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓為紀念朝鮮勞動黨第九次代表大會，昨（25）日晚間在平壤金日成廣場閱兵，但與以往不同，這場閱兵並未出動大型武器與戰略資產，包括坦克、裝甲車、放射砲，甚至洲際彈道飛彈（ICBM）和極音速飛彈等都未亮相。金正恩偕同妻子李雪主、女兒金主愛出席，強調針對任何侵犯國家主權與安全的敵對行為，將立即進行嚴厲報復。

根據北韓官媒《朝中社》今（26）日報導，此次閱兵以大規模兵力為主，由北韓各軍種、專業部隊組成，共50個步兵師團及空中飛行師團參加，其中包含參與侵烏戰爭的海外作戰部隊，以及駐守南部國境線的前線部隊。

韓國國防安全論壇（KODEF）秘書長申忠佑（音譯）向南韓《韓聯社》分析，每個師團約300人，推估此次參與閱兵的軍力約1萬5000人。

▼金正恩、李雪主、金主愛、心腹趙甬元、外務相崔善姬等人出席觀禮閱兵。（圖／路透）

值得注意的是，這是北韓自從2015年以來，首次沒有出動任何大型武器。《韓聯社》指出，過去如2021年1月的第八次黨代表大會閱兵，曾展示包括飛彈在內的20種裝備、172台大型軍事車輛，然而此次卻不動用戰略與常規性武器。

外界研判，這可能與美國總統川普即將於3月底至4月初訪問中國、北韓與美國可能重啟對話的背景有關，其意在避免刺激美方，展現兼具軍力威懾與和平訊號共存的姿態。

▲▼北韓朝鮮勞動黨第九次代表大會閱兵，雖未出動大型武器，卻動員大批部隊出席。（圖／路透）

閱兵還安排了空降兵集體跳傘演示，並由飛機在上空呈現勞動黨標誌與數字「9」，象徵朝鮮勞動黨第九次代表大會。金正恩在致詞時表示，「當前世界和平保障體系全面崩解、濫用軍事暴力、破壞與殺戮永無止境」，強調捍衛國家與人民生存與發展權益是北韓武力的最重要任務。

此次閱兵主席台上，金正恩攜妻女現身，引起外界高度關注。此外，朝鮮勞動黨中央政治局常務委員及各級黨政幹部亦到場觀禮。