連續3天停業！東京晴空塔持續進行檢修作業　電梯故障20人受困

▲日本東京晴空塔。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本東京都墨田區知名觀光景點「東京晴空塔」22日晚間發生電梯故障，導致包含2名兒童在內等20名遊客受困5個半小時。經營公司東武塔晴空塔（Tobu Tower Skytree）表示，為確保檢修作業順利進行並釐清故障原因，晴空塔將於24、25日連續臨時休館，26日以後的營運安排則尚未決定。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，事故發生於22日晚上8時15分，地點位在地上4樓與天望甲板（距離地面約350公尺高）之間的4部電梯中，有2部在下降時突然停止，其中1部載有遊客。

最初，嘗試將載客電梯降至出口樓層5樓，然而營救行動卻面臨失敗。對此，消防隊於23日凌晨1時45分，利用側面緊急門及金屬板，才成功移出受困者，所幸無人受傷或身體不適。

晴空塔內的電梯由東芝（Toshiba）製造，每月定期進行保養檢查，且直到本月13日至16日的檢查時仍未發現異常。由於當晚受困電梯的緊急用對講機無法使用，乘客才改以手機撥通119求助。電梯空間約5平方公尺，最多能載40人，內部備有應急飲用水和簡易廁所，乘客利用設備等待救援。

東武塔晴空塔表示，事故後已於23、24日進行全面檢修，並持續調查故障原因。業者承諾，將提供已預約的遊客全額退款，並將於情況明朗後透過官網公布26日以後的營運訊息。同時，業者也向受困遊客致歉，「雖然無人受傷，但長時間受困造成心理壓力，我們深表歉意。」

事實上，東京晴空塔自2012年開業以來，電梯曾在2015年及2017年發生過急停事件。2017年3月的事故中，27名乘客曾被困約20分鐘，但在確認安全後恢復運作，故障原因不明。