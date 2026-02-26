2027中共恐犯台！美CIA向蘋果輝達「機密簡報」　憂晶片供應鏈風險

▲情報指出，中國有可能於2027年進犯台海。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

中國軍力擴張與台海緊張情勢升溫。在此之際，美媒披露，美國中央情報局（CIA）與國家情報總監辦公室曾對蘋果、輝達、超微等科技巨頭進行機密簡報，示警北京當局恐在2027年前後侵犯台海，並警告若台灣晶片供應鏈遭封鎖，將重創美國科技業與全球經濟。然而，即便白宮威脅關稅與祭出補助，企業轉單動作仍相當有限。

美媒《紐約時報》調查，早在拜登政府時期，白宮與美國國安高層即多次向矽谷示警。2023年7月，時任CIA局長伯恩斯（William J. Burns）與國家情報總監海恩斯（Avril Haines）在矽谷一處安全簡報室，向蘋果執行長庫克（Tim Cook）、輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（Lisa Su）進行簡報，高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）則透過視訊參與。

情報指出，中國軍費擴張與戰備部署顯示，可能在2027年具備對台採取行動的能力。庫克會後坦言，他如今睡覺都被迫「睜著一隻眼」。

事實上，早在2021年，時任美軍印太司令戴維森（Philip S. Davidson）便在國會示警，中國國家主席習近平已要求解放軍在2027年前具備攻台能力。時任美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）也將對台晶片依賴列為美國重大戰略弱點之一。

▲中國亮劍「多彈頭核武」，在北京閱兵首度公開亮相東風-5C液態燃料戰略洲際核導彈。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，全球約9成最先進晶片在台灣生產。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今年在達沃斯世界經濟論壇警告，全球97％高階晶片產自台灣，「若這座島嶼遭封鎖或產能被毀，將會是一場經濟末日」。雖該數字略高於業界估算，但凸顯台灣在全球供應鏈的關鍵地位。

美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）2022年委託研究報告指出，一旦台灣晶片供應中斷，美國經濟產出恐下滑11％，幅度為2008年金融危機的兩倍；中國經濟則可能萎縮16％。另有研究估計，台灣支撐全球約10兆美元GDP活動，若工廠停擺，衝擊將即時且深遠。

面對風險，拜登政府推動《晶片與科學法》（CHIPS Act），提供500億美元補助，鼓勵在美設廠。台積電（TSMC）承諾在亞利桑那州投資逾500億美元建廠，英特爾（Intel）與三星（Samsung）也宣布擴產計畫。但關鍵問題在於訂單不足。業界指出，美製晶片成本高出約25％，且先進製程仍落後台灣一代，封裝亦需運回台灣完成，導致企業興趣不高。

《紐時》指出，即便經歷機密簡報與政策施壓，多數科技企業仍未大幅增加對美國晶圓廠的採購。英特爾與三星因此未能完全符合補助條件，美國政府削減兩家公司合計23億美元補助。

▲台積電在加州聖荷西設有設計中心據點。（圖／達志影像／美聯社）

川普政府上台後，改以關稅作為槓桿。川普曾威脅對半導體課徵高額關稅，施壓企業回流生產。輝達近期承諾增加採購亞利桑那州晶片，台積電也追加投資1000億美元，並規劃在2028年前再建4座新廠。不過，即使美國預計至2030年前投入2000億美元擴充產能，其全球占比仍僅約10％，與2020年相近。

報導直言，矽谷長期將地緣政治風險視為「事後考量」。顧問公司麥肯錫主管指出，不少企業心態是「若我們受衝擊，競爭對手也難以倖免」，因此遲遲未積極轉單。

此外，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）近期報告則指出，中國解放軍從2022年以來便進行大規模整肅，已有36名上將與中將被查處，軍演反應時間亦出現延遲。報告認為，領導層震盪恐影響解放軍短期內執行複雜侵台行動的能力，從美、台嚇阻角度來看屬於「好消息」。