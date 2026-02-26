金正恩對美放軟！要求川普承認擁核國地位　對南韓卻嗆：永遠的敵

▲北韓最高領導人金正恩出席朝鮮勞動黨第九次代表大會閉幕，發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩在第九次朝鮮勞動黨代表大會閉幕前，對美國與南韓釋出截然不同訊號。對美國表示若承認其核武國地位、撤回敵對政策，不排除改善關係；對南韓則重申「永遠的敵對國」，痛批李在明政府的對話姿態是「詐欺」，甚至警告若威脅安全與體制生存，不排除將讓南韓「完全垮臺」。

根據北韓官媒《朝中社》今（26）日報導，金正恩在20日至21日進行的總結報告強調，擴大並強化國家核武力量、徹底行使核武國地位，是朝鮮勞動黨「堅定不移的意志」。他表示，只要美國尊重北韓憲法所明記的「現有地位」，並撤回敵對政策，「我們也沒有理由不能和美國好好相處」，並直言，「朝美關係的前景完全取決於美方態度」。

▲朝鮮勞動黨總書記金正恩。（圖／達志影像）

南韓《韓聯社》分析，所謂撤回敵對政策，外界解讀為解除對北韓制裁、停止美韓聯合軍演、停止在韓半島（朝鮮半島）部署戰略資產等。金正恩此番說法，也重申他去年9月在最高人民會議演說中的立場，即若美國放棄「不切實際的無核化執念」，在承認現實基礎上尋求和平共存，雙方並非不能對話。

由於美國總統川普預計3月31日至4月2日訪問中國，外界關注是否能藉此重啟美國與北韓之間的對話。金正恩形同將球拋給華府，表明無論是和平共存或長期對峙，平壤都已做好準備，但選擇權仍在美國手中。同時他警告，若美方延續對抗姿態，北韓將採取「對等回應」，且手段與方法「充分且多樣」。

▲美國總統川普與北韓最高領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

相較之下，金正恩對南韓的語氣則更為強硬。他在黨大會重申「敵對的兩個國家」路線，稱不再將南韓視為同民族，直言「與最具敵意的大韓民國沒有任何商討餘地」。他更形容李在明政府對北韓釋出的善意與信任恢復措施是「拙劣的詐欺劇」，意在透過交流合作來散播南韓文化，並在「無核化」口號下圖謀解除北韓武裝。

金正恩還警告，若南韓在「核武國門前」採取被視為危害北韓安全環境的行動，北韓可執行任意行動，「甚至不排除讓南韓『完全垮臺』的可能」，被解讀為暗示向南韓施加核武或其他軍事手段。

▲北韓軍方指控，南韓兩度發射無人機侵入領空。（圖／翻攝自《朝中社》）

此外，金正恩指示加速將與南韓相連的「南部國境線」要塞化，強化警戒與火力體系。報導並指出，北韓已推動法律與行政措施，全面切斷南北韓所有連結通道與空間，外界推測未來可能透過最高人民會議將休戰線明確制度化為國界。

分析人士指出，此次發言出自決定未來5年路線的第九次黨代表大會，政治分量不同以往。北韓在核武與飛彈能力升級、深化與俄羅斯合作關係，在國際局勢相對有利背景下，顯然意圖在與美國可能重啟對話前，先行設定條件並極大化談判籌碼；同時，對南韓劃下更清晰紅線，宣告「敵對兩國論」並非暫時戰術，而是最終結論。