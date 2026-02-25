韓股再創新高！不到一個月「飆破6000點」　全球最亮眼超越台灣

▲韓股25日開盤後正式突破6000點大關。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

韓股近期持續飆升，僅在1月27日突破5000點後，不到一個月就再創新高，正式站上6000點大關，刷新歷史紀錄。以今年以來的漲幅計算，韓股已超越台灣、土耳其、巴西及泰國等主要新興市場，成為全球最亮眼的股市之一，投資熱潮也帶動資金、交易量屢創新高。

根據《韓聯社》，韓國交易所資料顯示，韓股指數（KOSPI）去年6月20日首次突破3000點，約4個月後的10月27日站上4000點。雖然隨後受到美國科技股走弱以及AI泡沫議論影響而短暫回落，但年底「聖誕行情」帶動KOSPI再度拉升。新的一年開盤後，1月2日KOSPI以4224.53點開市，連續12個交易日上漲，至19日收在4904.66點，創下近4年來第二長連漲紀錄。

1月22日，KOSPI盤中一度飆至5019.54點，成功跨越「夢幻5000點」門檻，雖當日收盤回落至4942.53點，但僅三個交易日後，1月27日收盤站穩5084.85點，正式以收盤價突破5000點。值得注意的是，從4000點升至5000點僅花3個月，而從5000點再升至6000點，僅花一個月左右，漲勢明顯加快。

2月以來，KOSPI經歷短暫震盪與「程式交易暫停機制」（Sidecar）發動等情況，但整體多頭格局不變。19日起，連續5個交易日上漲，2月25日開盤正式突破6000點。同期KOSDAQ指數亦大漲25%以上，創下歷史新高，顯示熱錢不僅集中於大盤，也擴散至中小型股。

資金面同樣火熱。投資者在證券帳戶中的存款總額在1月27日突破100兆韓元，2月2日更增至111.3兆韓元，創下歷史新高。信用交易未償還餘額也在1月29日突破30兆韓元，2月23日達31.7兆韓元。活躍交易帳戶數在1月28日首次突破1億個，截至2月23日已達1億169萬個，換算下來每位韓國民眾平均持有兩個交易帳戶以上。

面對KOSPI的急速攀升，證券業者紛紛上調今年指數預測。培證證券將KOSPI今年預測上限由6000點調高至7300點。野村金融投資甚至指出，若公司法改革落實、KOSPI與KOSDAQ結構改善及股東權益保障維持，KOSPI有望上看8000點。

研究員韓智英（音譯）分析，「雖然美國關稅政策、聯準會貨幣政策及AI股不確定性仍存在，但KOSPI的基本面與估值足以支撐其持續上漲。」