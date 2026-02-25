　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

訪中敏感時刻！美韓聯合軍演「自由之盾」3月登場　規模縮減引關注

▲▼美韓聯合軍演「乙支自由之盾」將從19日起展開。圖為兩軍在京畿道坡州靶場進行實彈射擊訓練。（圖／達志影像）

▲美韓兩軍在京畿道坡州靶場進行實彈射擊訓練。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國與南韓今（24）日正式宣布，將從3月9日至19日實施年度例行聯合軍演「自由之盾」（Freedom Shield, FS），強調屬防禦性質，並將持續推動歸還戰時作戰指揮權的準備工作。值得注意的是，今年配合指揮所演習的野外機動訓練之規模較去年縮減，外界分析與北韓（朝鮮）有關，藉此營造對話空間。

根據韓媒《韓聯社》，南韓聯合參謀本部24日表示，「自由之盾」是美韓每年例行實施的防禦性聯合演習，目的在強化同盟聯合防衛態勢。本次演習將反映近期戰訓分析成果與更具挑戰性的戰場環境，納入「聯合、合作全領域作戰」概念，提升實戰應對能力，同時持續檢驗並推進雙方已商定的歸還戰時作戰指揮權之相關進程。

美國與南韓雙方每年3月實施自由之盾演習，8月則舉行乙支自由之盾（UFS, Ulchi Freedom Shield）指揮所演習（CPX）。這兩項演習皆以假設韓半島（朝鮮半島）爆發全面戰爭為背景，同時也是評估與驗證是否達成轉換戰實作戰指揮權條件之重要機制。

在自由之盾聯合軍演期間，美韓也會配合指揮所演習情境，實施野外機動訓練（FTX）。不過，今年的野外機動訓練規模較去年縮小。報導分析，此舉可能與美國總統川普（Donald Trump）預計3月底至4月初訪問中國前，統一部長鄭東泳等部分南韓政府人士主張調整軍演規模，以營造重啟美國與北韓對話氛圍的意見有關。

此外，本次演習與往年相同，將有聯合國軍司令部會員國參與，中立國監督委員會則在演習期間確認是否遵守停戰協定。外界預期，一向將美韓聯合軍演視為「預演侵略北韓戰爭」、且高度敏感的平壤當局，可能對此次FS演習再次表達強烈反彈。

02/23 全台詐欺最新數據

223 1 0638 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／吳中純女兒發聲「無法用言語形容的痛、想跟妳離開」
前主播吳中純猝逝　醫曝「淋巴癌6大徵兆」
陳大天工作全無！「市場幫爸賣菜脯」　妻露面曝現況
獨／前美女主播吳中純　罹癌驟逝
快訊／民進黨撤銷3人初選登記！
北市「育兒減少工時」試辦計畫！　蔣萬安：考慮動用預備金

日韓要聞北美要聞自由之盾美韓聯合軍演南韓駐韓美軍

