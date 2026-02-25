　
社會 社會焦點 保障人權

竹北天坑案　楊文科遭「求刑10年」怒：一生清譽被羞辱

▲▼「竹北天坑」2沉陷異常+3土壤鬆散　開挖驚見建築廢棄物回填。（圖／豐邑提供）

▲竹北天坑案，縣長楊文科遭起訴。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

新竹縣長楊文科涉入竹北天坑案，2024年遭依貪汙罪起訴，案經1年9個月審理，新竹地方法院於今天（25日）言詞辯論終結，檢方認定楊文科涉收受豐邑集團，不當介入建案復工程序，建請10年以上徒刑。楊憤怒地說，難以忍受這樣的羞辱，更強調自己是清白的、禁得起檢驗。

檢方指出，「豐采520」建案附近歷經至少5次道路坍塌，涉及違規施工、圖面不符及延宕鑑定等問題，且疑有偽造文件規避調查情形。檢方指控，縣府放縱建商，處理過程過度採納建商意見，認定楊文科收賄，犯行情節重大，且犯後態度不佳，未見悔意。

▲▼新竹縣長楊文科 。（圖／翻攝楊文科臉書）

▲楊文科強調自己是清白的。（圖／資料照）

對於指控，楊文科駁斥，縣府在處理建案爭議時，全程一切都是依法行政，歷經600多天才同意復工，自己未收受任何不法利益，與建商也沒有私交往來，痛批檢方僅憑公務場合接觸與片面通訊紀錄就臆測。

楊文科在答辯時控訴，他活到這把年紀最看重名譽，如果與廠商有私交，怎麼可能主動將案件送交司法機關審查？這是最難接受的羞辱，自己是無罪的，一生清譽不該在政治、輿論下被隨意踐踏。全案辯論終結，新竹地方法院將於7月10日宣判結果。

▼5社區住戶發起竹北天坑黃絲帶行動。（圖／資料照）

▲▼「竹北天坑黃絲帶行動」　5社區住戶吶喊：沒有真相沒有復工。（圖／記者陳凱力攝）

02/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：被嚇到了

淫魔案爆90份FBI紀錄消失　女子控遭川普性侵尻頭

UVL強權臺師大7連勝！香港雙星異口同聲「在台灣練球好幸福」

南韓F-16C「撞山墜毀」引發山林大火　飛行員緊急彈射逃生

西半部雨量創75年新低！寶山水庫跌破3成　水利署：供水仍穩定

墨網32強超級爆冷！　吳易昺兩盤搶7退三屆大滿貫亞軍魯德

台積電創高！45檔台股ETF沾光　627萬受益人同歡

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理！台南高中生轟「破行程」校方回應

雲林看見天使！女高中生路邊替失智翁拉褲穿鞋　影片暖哭萬人

北榮獲「全球最佳醫院」第174名　陳威明：世界看見台灣醫療實力

2026「全球最佳醫院」排行公布　北榮、台大入榜前250名

【這後台太硬！】帶愛貓回老家秒黏虎爺「貼貼」不肯走　網笑：是在告狀嗎？

相關新聞

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

台彩今（25）日證實，22日晚間6點多在新竹市「旺來彩券行」販售的刮刮樂「2000萬超級紅包」幸運開出頭獎，得主是一對到城隍廟參拜的年輕情侶，拜拜完路過彩券行隨手挑1張就中獎，男生開心直喊「城隍爺終於賜給我們買房的頭期款了！」台彩指出，目前2000萬刮刮樂剩4張頭獎未開出。

獨／30歲情侶檔抱走2000萬刮刮樂　新竹市投注站證實

獨／30歲情侶檔抱走2000萬刮刮樂　新竹市投注站證實

蔡蔭棠作品萬里歸鄉展出　陳見賢：文化為本推動藝術科技城

蔡蔭棠作品萬里歸鄉展出　陳見賢：文化為本推動藝術科技城

戴振博看板被噴檳榔汁　警3hr逮人雙方和解

戴振博看板被噴檳榔汁　警3hr逮人雙方和解

快訊／新竹女自焚未遂　3車遭波及

快訊／新竹女自焚未遂　3車遭波及

天坑楊文科新竹縣長豐邑

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

大樂透7組百萬一人全包　得主曝包牌關鍵

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

北市名店冰櫃女屍！遺體放7hrs解不了凍　擇期解剖釐死因

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

前主播吳中純尪心碎發聲！　13字悼愛妻

拿畢業生會費買股票！逢甲畢委會長侵占474萬

江淑娜親揭消失10年內幕！　曝江蕙「危急病況」：真的晴天霹靂

腫瘤比女兒小！60歲媽「1cm竟是乳癌4期」　連肋骨都有

前主播吳中純「生前貼文曝光」　2月前認身心俱疲

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

