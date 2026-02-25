竹北天坑案　楊文科遭「求刑10年」怒：一生清譽被羞辱

▲竹北天坑案，縣長楊文科遭起訴。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

新竹縣長楊文科涉入竹北天坑案，2024年遭依貪汙罪起訴，案經1年9個月審理，新竹地方法院於今天（25日）言詞辯論終結，檢方認定楊文科涉收受豐邑集團，不當介入建案復工程序，建請10年以上徒刑。楊憤怒地說，難以忍受這樣的羞辱，更強調自己是清白的、禁得起檢驗。

檢方指出，「豐采520」建案附近歷經至少5次道路坍塌，涉及違規施工、圖面不符及延宕鑑定等問題，且疑有偽造文件規避調查情形。檢方指控，縣府放縱建商，處理過程過度採納建商意見，認定楊文科收賄，犯行情節重大，且犯後態度不佳，未見悔意。

▲楊文科強調自己是清白的。（圖／資料照）



對於指控，楊文科駁斥，縣府在處理建案爭議時，全程一切都是依法行政，歷經600多天才同意復工，自己未收受任何不法利益，與建商也沒有私交往來，痛批檢方僅憑公務場合接觸與片面通訊紀錄就臆測。

楊文科在答辯時控訴，他活到這把年紀最看重名譽，如果與廠商有私交，怎麼可能主動將案件送交司法機關審查？這是最難接受的羞辱，自己是無罪的，一生清譽不該在政治、輿論下被隨意踐踏。全案辯論終結，新竹地方法院將於7月10日宣判結果。

▼5社區住戶發起竹北天坑黃絲帶行動。（圖／資料照）

