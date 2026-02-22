蔡蔭棠作品萬里歸鄉展出　陳見賢：文化為本推動藝術科技城

▲新竹縣副縣長陳見賢。（圖／陳見賢辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

新竹縣國際知名藝術家蔡蔭棠，2025年「歸鄉──蔡蔭棠作品返鄉紀錄特展」得到熱烈迴響，今年「蔡蔭棠──藝術漫遊者」主題特展將於3月4日起在新竹縣政府文化局美術館重磅登場。新竹縣長楊文科表示，這次特展除了致敬藝術前輩，更是新竹地方藝術史建構的重要一步，邀請大家共襄盛舉，循著畫筆與腳步的軌跡，認識台灣前輩藝術家蔡蔭棠橫跨台灣與海外的創作歷程。副縣長陳見賢強調，將延續楊文科「富而好禮」的施政願景，持續深化多元族群文化的保存與推廣。

陳見賢表示，新竹縣國際知名藝術家蔡蔭棠先生出生於新竹縣新埔鎮，是臺灣早期藝術界的前輩畫家，畢生致力於繪畫探索與追尋，創作油畫、水彩及素描等千餘件作品。2025年「歸鄉──蔡蔭棠作品返鄉紀錄特展」，讓民眾見證蔡蔭棠橫跨20世紀的藝術生涯，以及其對台灣美術發展重要階段的影響，如何以畫筆穿越時空，並在家屬無私捐贈下，讓作品萬里返鄉，回到生命啟程的地方。

▲蔡蔭棠作品萬里歸鄉展出。（圖／新竹縣政府官網）

陳見賢說，新竹縣政府獲贈蔡蔭棠707件原作及手稿、日記、信件與相冊等珍貴作品，將成為未來新美術館的核心館藏。開春登場的「蔡蔭棠──藝術漫遊者」主題特展，依「啟蒙與學習」、「鄉土與時代」、「繪身寫影」、「跨域創新」、「漫遊寫生」等主題規劃展區，將展出超過140件作品及部分文物，搭配紀錄影像，讓藝術家長期散落海外的創作生命在新竹縣重新匯聚。

陳見賢指出，新竹縣美術館預計於2030年初完工，將不只是典藏與展覽的空間，更是連結科技、文化與生活的重要平台。新竹縣擁有全球矚目的科技產業基礎，也蘊藏深厚的人文底蘊，未來將結合在地科技能量，推動科技藝術、數位策展與跨域創作，讓藝術不僅停留在畫布與展牆，而是融入智慧應用與創新實驗之中，以文化為本推動藝術科技城。

陳見賢強調，將延續楊文科縣長「富而好禮」的施政願景，持續深化多元族群文化的保存與推廣。無論是客家傳統藝術、原住民族文化、閩南工藝或當代創作，都將透過專屬節慶與主題活動加以活化，讓傳統不只是被保存，更能被看見、被參與、被再創造。當產業實力與文化自信並行，城市的競爭力才會穩健邁進。

