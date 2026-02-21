議員參選人看板被壞！被噴檳榔汁慘狀曝　他怒：會倒霉一整年

▲涉案民眾到案說明，雙方達成和解。（圖／翻攝自Facebook／戴振博）

記者葉品辰／新竹報導

新竹市北區民進黨市議員初選將於4月登場，參選人戴振博昨(20)日在臉書揭露位於鐵道路二段的宣傳看板，人像臉部被噴吐大量檳榔汁，並已報警處理，警方隨後迅速逮捕涉案民眾到案說明，雙方經溝通後已達成和解。戴振博強調，健康的民主應以政見與服務比拚，而非以破壞手段干預選戰。

戴振博指出，該處看板並非首次遭破壞，先前同址帆布就曾被人割破，未料這次竟針對人像臉部噴吐檳榔汁，行徑更為惡劣。他於昨日晚間6時許在臉書發文表示，「繼上次看板帆布被人割破之後，今天發現我的看板被人惡意針對臉部吐檳榔汁！大過年的，做這種見不得人的事，會倒霉一整年！」並強調已報警處理、完成蒐證，將請警方依法查緝、追究到底，同時呼籲不同政治立場應彼此尊重，「如果有不同看法，歡迎理性討論，但請用文明的方式！」

▲戴振博位於鐵道路二段的宣傳看板人像臉部被噴吐大量檳榔汁。（圖／翻攝自Facebook／戴振博）

戴振博隨後在晚間9時許再度發文指出，涉案民眾已到案說明，並坦承因一時衝動才做出不理性行為。戴振博表示，事件反映的不僅是單一脫序行為，也顯示社會對政治長期累積的疑慮與距離感，他選擇以面對與溝通取代對立，目前雙方已理性對話並達成和解。他也當面提醒對方，城市公共空間屬於全體市民，乾淨整潔的市容需要共同維護，並強調政治信任的建立，必須靠長期且可被檢驗的行動來累積。