年假後遺症？春節返家變「噴火龍」好愧疚！專家教你3招化解壓力與罪惡感

農曆春節本該是家家戶戶團圓、洋溢笑聲的時刻，不少人早已在腦海中勾勒出完美的過年畫面：回到溫暖的家，與家人一起圍爐吃年夜飯、領紅包，在溫馨氛圍中享受假期。大家心中嚮往的往往是那份輕鬆愜意的團聚感，但現實往往在踏進家門那一刻開始崩壞。

過年回家的「甜蜜負擔」：這場長假比上班還累？

一切通常從家門口開始，父母排山倒海般的問候與關心，讓你連外套都還沒脫下就感到窒息；接著可能被要求整理陳年舊物，或是隔天一大早就被吸塵器的噪音吵醒。坦白說，待在家裡的壓力有時真的大得讓人喘不過氣。

隨著假期天數增加，緊繃感也隨之升高。儘管你知道父母只是因為見到你很興奮、想盡力款待，但內心的煩躁感卻不斷翻騰，彷彿時光倒流回到了叛逆期。瞬間，你不再是那個在城市裡獨立生活、工作有成的32歲專業人士，而是一個對著餐桌翻白眼、動不動就頂嘴的15歲青少年。

最糟的是，你深知一年可能就回老家這一次，理應好好珍惜相處時光。但不管你如何努力想保持心情愉快，整個旅程依然神經緊繃。聽起來很耳熟嗎？你並不孤單，國外網站《Bustle》分享，TikTok上有許多網友都在討論這種伴隨假期而來的「混合情緒」與罪惡感。

「收假後罪惡感」是真的

一旦年假結束，最通風報信的時刻莫過於逃離家庭混亂，回到自己安靜的小窩。有時那種解脫感甚至在車子開出家門前就已湧現，但隨之而來的，往往是深深的罪惡感。

TikTok創作者@doolapeep628分享，她在老家時全程處於「戰或逃（fight-or-flight）」的防禦模式，導致收假後需要花很長時間消化情緒。她在影片中坦承：「我很慚愧地承認，我在家時脾氣真的很差。」雖然父母人很好，但他們做的每件事都讓她感到心煩，讓她變得很像被寵壞的小孩。直到離開後，理智才重新上線，罪惡感也隨之撲面而來。

這則引起廣大共鳴的影片獲得了120萬次觀看，留言區有人寫道：「我跟家人在一起時，真的總是想哭或很焦慮，這讓我很有罪惡感！」另一人則說：「我以為只有我這樣！」甚至有40歲的網友表示，回老家過年時感覺自己瞬間退化成了13歲少年。

期待與現實的落差：為什麼我們會對父母沒耐心？

當你發現自己對那份善意（例如媽媽想一起烤餅乾）反應過度，或是回想起那些充滿酸言酸語的年夜飯、不合時宜的家事要求時，罪惡感會變得更加沉重。

創作者@nnaanzy提到，她一年才回家一次，但當媽媽對她的外表或事業冷嘲熱諷時，她感到非常受傷。她說：「這情況很複雜，因為我住得遠，很想回家過年陪他們，但要享受這段時光真的好難，特別是當他們說出那種話的時候。」當她回想起父母日漸老去，卻無法在相處時感到快樂，這種自責讓她心碎。

專家解析：為何我們會變身「噴火龍」？

根據心理諮商師Erica·Schwartzberg的說法，假期的壓力源非常多：交通奔波、社交超載、不切實際的期待、承擔家人未癒合的情緒，以及回到老家那種奇怪的停滯感。

過年團圓往往是情緒的「觸發點」，會讓人陷入壞心情，導致大腦中負責反思的部分暫時短路。這就是為什麼即使你想和顏悅色，最後卻變得刻薄易怒。你的神經系統正處於「生存模式」，只能反射性地做出反應，而非理性回應。她形容：「這就像在火警鈴響時試圖冥想一樣，你的身體根本不允許你冷靜。」

創作者Dr.·Trisha·Wolfe也指出，我們很難打破舊有的家庭模式。當你踏入同樣的房子、面對同樣的人，大腦並不會停下來檢查你做了多少心理諮商或現在的生活多成功，而是會預設性地進入防備狀態。這解釋了為什麼當父母只是想進廚房幫你準備早餐，你卻會莫名火大；或者當他們問起生活近況時，你會瞬間防禦。

如何放下罪惡感，與自己和解？

如果你現在正因為假期中對父母態度不好而感到自責，專家建議以下幾點：

●先安撫身體，而非說服大腦：不要一直告訴自己「我不該那樣想」。你的神經系統還沒意識到你已經回到安全的租屋處，請透過散步、洗熱水澡或做頓美食來讓身體放鬆。

●書寫抒發：透過寫日記將發生的事記錄下來，釋放腦中的負面念頭。

●適度的道歉：如果覺得合適，可以給父母打個電話，簡短地為自己的疲累或情緒不穩道歉。電話結束前，記得提一件在假期間讓你開心的事，或是簡單說聲謝謝。

最後請提醒自己：你已經盡力了。你的易怒並非本意，而是神經系統在面對舊有壓力源時的自然反應。給自己幾天時間，讓壓力從體內慢慢釋放，你會逐漸好起來的。