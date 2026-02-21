　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年假後遺症？春節返家變「噴火龍」好愧疚！專家教你3招化解壓力與罪惡感

▲▼過年,春節,家人,相處,生氣,情緒。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲過年返家團聚，本來應該高高興興，但卻常在與家人互動後感到身心俱疲甚至罪惡感？別擔心，這種「年假症候群」其實很常見。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

農曆春節本該是家家戶戶團圓、洋溢笑聲的時刻，不少人早已在腦海中勾勒出完美的過年畫面：回到溫暖的家，與家人一起圍爐吃年夜飯、領紅包，在溫馨氛圍中享受假期。大家心中嚮往的往往是那份輕鬆愜意的團聚感，但現實往往在踏進家門那一刻開始崩壞。

過年回家的「甜蜜負擔」：這場長假比上班還累？

[廣告]請繼續往下閱讀...

一切通常從家門口開始，父母排山倒海般的問候與關心，讓你連外套都還沒脫下就感到窒息；接著可能被要求整理陳年舊物，或是隔天一大早就被吸塵器的噪音吵醒。坦白說，待在家裡的壓力有時真的大得讓人喘不過氣。

隨著假期天數增加，緊繃感也隨之升高。儘管你知道父母只是因為見到你很興奮、想盡力款待，但內心的煩躁感卻不斷翻騰，彷彿時光倒流回到了叛逆期。瞬間，你不再是那個在城市裡獨立生活、工作有成的32歲專業人士，而是一個對著餐桌翻白眼、動不動就頂嘴的15歲青少年。

最糟的是，你深知一年可能就回老家這一次，理應好好珍惜相處時光。但不管你如何努力想保持心情愉快，整個旅程依然神經緊繃。聽起來很耳熟嗎？你並不孤單，國外網站《Bustle》分享，TikTok上有許多網友都在討論這種伴隨假期而來的「混合情緒」與罪惡感。

「收假後罪惡感」是真的

一旦年假結束，最通風報信的時刻莫過於逃離家庭混亂，回到自己安靜的小窩。有時那種解脫感甚至在車子開出家門前就已湧現，但隨之而來的，往往是深深的罪惡感。

TikTok創作者@doolapeep628分享，她在老家時全程處於「戰或逃（fight-or-flight）」的防禦模式，導致收假後需要花很長時間消化情緒。她在影片中坦承：「我很慚愧地承認，我在家時脾氣真的很差。」雖然父母人很好，但他們做的每件事都讓她感到心煩，讓她變得很像被寵壞的小孩。直到離開後，理智才重新上線，罪惡感也隨之撲面而來。

這則引起廣大共鳴的影片獲得了120萬次觀看，留言區有人寫道：「我跟家人在一起時，真的總是想哭或很焦慮，這讓我很有罪惡感！」另一人則說：「我以為只有我這樣！」甚至有40歲的網友表示，回老家過年時感覺自己瞬間退化成了13歲少年。

期待與現實的落差：為什麼我們會對父母沒耐心？

▲▼過年,春節,家人,相處,生氣,情緒。（圖／取自免費圖庫pexels）

當你發現自己對那份善意（例如媽媽想一起烤餅乾）反應過度，或是回想起那些充滿酸言酸語的年夜飯、不合時宜的家事要求時，罪惡感會變得更加沉重。

創作者@nnaanzy提到，她一年才回家一次，但當媽媽對她的外表或事業冷嘲熱諷時，她感到非常受傷。她說：「這情況很複雜，因為我住得遠，很想回家過年陪他們，但要享受這段時光真的好難，特別是當他們說出那種話的時候。」當她回想起父母日漸老去，卻無法在相處時感到快樂，這種自責讓她心碎。

專家解析：為何我們會變身「噴火龍」？

根據心理諮商師Erica·Schwartzberg的說法，假期的壓力源非常多：交通奔波、社交超載、不切實際的期待、承擔家人未癒合的情緒，以及回到老家那種奇怪的停滯感。

過年團圓往往是情緒的「觸發點」，會讓人陷入壞心情，導致大腦中負責反思的部分暫時短路。這就是為什麼即使你想和顏悅色，最後卻變得刻薄易怒。你的神經系統正處於「生存模式」，只能反射性地做出反應，而非理性回應。她形容：「這就像在火警鈴響時試圖冥想一樣，你的身體根本不允許你冷靜。」

創作者Dr.·Trisha·Wolfe也指出，我們很難打破舊有的家庭模式。當你踏入同樣的房子、面對同樣的人，大腦並不會停下來檢查你做了多少心理諮商或現在的生活多成功，而是會預設性地進入防備狀態。這解釋了為什麼當父母只是想進廚房幫你準備早餐，你卻會莫名火大；或者當他們問起生活近況時，你會瞬間防禦。

如何放下罪惡感，與自己和解？

▲▼過年,春節,家人,相處,生氣,情緒。（圖／取自免費圖庫pexels）

如果你現在正因為假期中對父母態度不好而感到自責，專家建議以下幾點：

●先安撫身體，而非說服大腦：不要一直告訴自己「我不該那樣想」。你的神經系統還沒意識到你已經回到安全的租屋處，請透過散步、洗熱水澡或做頓美食來讓身體放鬆。

●書寫抒發：透過寫日記將發生的事記錄下來，釋放腦中的負面念頭。

●適度的道歉：如果覺得合適，可以給父母打個電話，簡短地為自己的疲累或情緒不穩道歉。電話結束前，記得提一件在假期間讓你開心的事，或是簡單說聲謝謝。

最後請提醒自己：你已經盡力了。你的易怒並非本意，而是神經系統在面對舊有壓力源時的自然反應。給自己幾天時間，讓壓力從體內慢慢釋放，你會逐漸好起來的。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普關稅遭判違憲　行政院曝「核心目標」：爭取最大利益
台旅客2星負評狠批！　日旅館罕見反擊揭真相
男星老家遇大火「愛犬喪命」忍痛繼續拍　金馬獎座燒到全黑
台美ART遭喊撤　安永所長：千萬別！小心川普記仇
慘繳3.1億關稅！　美玩具商轉頭扳倒川普關稅
陳妍希離婚1年回台過年！　42歲素顏真面目現形

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超多人沒睡好？大票驚+1「4、5點就睡不著」：初五集體失眠

部桃醫院腦中風取栓逾百例　建立完整急性腦中風治療體系

人生被別人的事塞滿？　日本身心科醫師教2招判斷「不做也可以」

2026年「開工挑這2天」最旺！　10供品踩巨雷不能拜

春節胖3kg還有救！年後關鍵14天　醫教你免挨餓擊退「腹部中央銀行」

太習慣台灣用餐！韓國人「回國見1狀況」不適應　網吵翻：會給負評

求財前先看家庭關係　命理師：父母愛抱怨會破壞子女財運

非洲豬瘟清零滿3個月　農業部今遞交非疫區申請

像人生審查會！最討厭親戚問「2種問題」全場怒：有夠沒禮貌

超痛「花2000元刮刮樂沒中」又繼續買　一票人揭真實心態

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

超多人沒睡好？大票驚+1「4、5點就睡不著」：初五集體失眠

部桃醫院腦中風取栓逾百例　建立完整急性腦中風治療體系

人生被別人的事塞滿？　日本身心科醫師教2招判斷「不做也可以」

2026年「開工挑這2天」最旺！　10供品踩巨雷不能拜

春節胖3kg還有救！年後關鍵14天　醫教你免挨餓擊退「腹部中央銀行」

太習慣台灣用餐！韓國人「回國見1狀況」不適應　網吵翻：會給負評

求財前先看家庭關係　命理師：父母愛抱怨會破壞子女財運

非洲豬瘟清零滿3個月　農業部今遞交非疫區申請

像人生審查會！最討厭親戚問「2種問題」全場怒：有夠沒禮貌

超痛「花2000元刮刮樂沒中」又繼續買　一票人揭真實心態

超多人沒睡好？大票驚+1「4、5點就睡不著」：初五集體失眠

川普徵收關稅遭判違憲　行政院曝「核心目標」：爭取最大利益

川普關稅遭判「違法」　林坤正：台灣拿回主動權的開始

日本自駕出事！台灣一家5口福島嚴重車禍　3人重傷骨折送醫

萬華養生館「按摩師與男客性交易」　重操舊業遭斷水電

一秒打回原形！美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

艾瑞克丹恩漸凍症病逝！輪椅上淚崩留遺言給愛女　「妳們是我的全部，晚安」

昨類流感腹瀉就診2306人次「比初三降34%」　疾管署：疫情平穩

部桃醫院腦中風取栓逾百例　建立完整急性腦中風治療體系

售價曝光！特斯拉新無人車「沒有方向盤」　4月正式下線

【黃國昌又被嗆】騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

生活熱門新聞

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

全台有雨！　2波溼答答時間曝

台灣人留負評　日本旅館反曝奧客行徑

墾丁人潮回來了！初三「大街人潮爆滿」畫面曝

過年剩2天！網驚「等放8大連假」：又要跨年了

台彩公布6超旺彩券行名單　台中這間最猛

年假剩2天！　下波「鋒面掃台」降6℃

圖表懶人包！初五接財神6大禁忌

老師有房「卻交不到女友」！全場搖頭：整個超怪

大樂透加碼「今5生肖好運」　招財數字一次看

更多熱門

相關新聞

過年剩2天！網驚「等放8大連假」：又要跨年了

過年剩2天！網驚「等放8大連假」：又要跨年了

準備收心了！一名網友表示，9天連假一轉眼只剩今明兩天，想到要上班崩潰喊「不能接受！」貼文掀起共鳴，網友直呼假期都在拜年、熬夜中度過，完全不夠用。不過也有人正能量安慰，開工後還有228等八大連假可期待，幾乎每月都有假放，一路放完代表著2026年又要過完了。

凌晨4點病人喘起來！醫曝春節ICU一幕全感動

凌晨4點病人喘起來！醫曝春節ICU一幕全感動

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

桃園清潔隊初四復工　守護城市環境獲肯定

桃園清潔隊初四復工　守護城市環境獲肯定

每個阿嬤家都有「萬年不壞1物」！內行：過年超熱門

每個阿嬤家都有「萬年不壞1物」！內行：過年超熱門

關鍵字：

過年春節家人相處生氣情緒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普宣布加徵10%全球關稅

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面