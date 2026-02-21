　
    • 　
>
地方焦點

桃園清潔隊初四全面復工　張善政：守護城市環境獲肯定

▲桃園市春節垃圾清運提早開工

▲張善政感謝清潔隊員初四全面復工，守護城市環境。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

儘管農曆年假還有3天，但桃園市清潔隊員20日大年初四，全面恢復垃圾、廚餘及資源回收清運。市長張善政今日分別前往中壢、平鎮兩區清潔中隊宣慰並致贈慰勞品表示，春節期間因停止垃圾收運，開工首日垃圾量明顯增加，清潔同仁工作負擔倍增，肯定仍堅守崗位，守護城市環境，令人肯定。

張善政指出，上任後已將清潔隊開工時間由往年的初五提前至初四，使春節期間垃圾收運可與雙北一致，符合市民期待；在多數民眾仍在休假之際，清潔隊即投入收運工作，讓市民生活環境維持良好狀態，其辛勞與付出值得肯定，並提醒同仁執勤時務必注意安全，期許新的一年桃園環境持續改善、城市一天比一天更乾淨。

▲桃園市春節垃圾清運提早開工

▲桃園市春節垃圾清運提早開工，張善政肯定守護城市環境。（圖／市府提供）

環保局表示，初一至初三期間各區清潔中隊仍持續執行市容巡查、觀光熱區清潔、道路清掃及環境稽查等任務，累計投入值勤同仁近500人次，展現環境維護服務不中斷的決心，並採加班收運，舒緩民眾壓力。

環保局也呼籲市民落實垃圾分類，勿將廚餘或資源回收物混入一般垃圾；高壓噴霧瓶罐須完全排空後回收，行動電源應交由資源回收車處理，金紙、香灰與炮竹餘燼須確認完全熄滅並以水澆熄後妥善包裝再清運，以提升清運效率並降低清潔人員作業風險。

02/18 全台詐欺最新數據

快訊／美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

桃園清潔隊春節垃圾清運環保

