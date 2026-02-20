　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每個阿嬤家都有「萬年不壞1物」　破5萬人點頭！內行：過年超熱門

▲▼ 收納櫃。（圖／記者劉維榛攝）

▲每個阿嬤阿公家都會出現的「超耐用收納櫃」。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

長輩家的標配！一名網友笑問，「是不是幾乎每個阿嬤家都會有這個櫃子？」畫面中是一款鋁框塑膠門片的收納櫃，上方還擺著電鍋、不鏽鋼鍋具與保溫瓶，整體風格瞬間喚起萬名網友點頭大笑，「打開有濃厚的蟑螂味」、「萬年不壞，想丟都沒理由」；還有內行透露，過年賣超好，可別小看這類型的櫃子。

一名網友在Threads笑稱，過年回去阿嬤家，看到一個熟悉的雙層收納櫃，讓他好奇拋問「是不是幾乎每個阿嬤家都會有這個櫃子？」

照片中可見，櫃子為銀色鋁製框架，門片是帶點花紋的塑膠板，下方還有輪子方便移動，整體實用取向十足。上頭可堆放電鍋、碗盤、杯子與保溫瓶，畫面相當生活化，不少人一眼認出這就是早年常見的「廚房萬用櫃」，幾乎成為長輩家中的標配家具。

超耐用！傳家寶級櫃子　找不到丟掉理由

文章引來近6萬名網友笑虧，「開始懷疑有些家具是普發的了」、「裡面還會有一堆不知道過期幾百年的東西」、「過年逼我阿嬤清掉這裡面一大堆東西後，今天應該是第五天了還在被唸」、「打開以後還會有濃厚的蟑螂味」、「而且萬年不壞，想丟都沒理由」、「類似款式的櫃子，我家有3個，都還能用喔」、「有夠寫實！過年在國外看到這個，都可以感受到阿嬤家的味道了」、「這真的很穩很耐用」。

還有內行人直呼，「現在有比較漂亮的顏色囉～ 最厲害的是每年過年前，是它們的高光時刻，非常熱門！別小看它」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

