政治焦點

北市議員狂否認中800萬　詹為元曝地圖秀彩券行與「綠議員」關聯

▲▼ 1030 蔣萬安報告114年度施政計畫,114年度總預算案,113年度追加（減）預算案-詹為元 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員詹為元。（圖／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

近期傳出一名台北市議員中了今彩539頭獎，引發各界議論，國民黨台北市議員游淑慧表示，開出該獎項的彩券行就在松山區，自己腦海中第一個浮現的就是看起來一臉「富貴相」的國民黨台北市議員詹為元，並秀出對話紀錄。詹為元在群組中貼出一張Google地圖截圖，說明「我助理畫出來的路線圖，跟中獎彩券行」，試圖用地理位置證明自己並非中獎者，而路線恰好就是稍早已自清只是開玩笑的「幸運兒」民進黨市議員洪健益。

游淑慧今日在臉書指出，聽到有議會同事中了今彩539頭獎800萬，由於開出的彩券行就在松山區，因此她腦海中第一個浮現的，就是那位看起來一臉「富貴相」的詹為元。游淑慧並PO出對話紀錄，並笑稱原來不只她懷疑，原來詹已經成為大家的「頭號嫌疑人」，嚇得他只好發揮柯南精神，趕緊用地緣關係來分析澄清。

▲游淑慧今日上午貼出一張群組截圖。（圖／游淑慧臉書）

▲游淑慧今日上午貼出一張群組截圖。（圖／游淑慧臉書）

洪健益稍早出席松山慈惠堂冬令救濟暨頒發清寒獎助學金活動前則還原當天狀況，那天上節目時，自己請了所有在座的人喝飲料，喝飲料過程中，大家問說為什麼要請？洪回應，「我中樂透彩啊！」對方驚呼，「真的喔？那你中什麼？」洪說，「我中今彩539。」結果媒體人鍾年晃就直接說，「啊！800萬元，扣掉稅只剩640萬元！」自己也順勢說，「對對對對對對對！」

洪健益說，過年期間開開玩笑卻造成誤會，謝謝王瑞德看得起自己。他再次強調，「真的！我沒有中！不要再說我中了！因為我們的助理及我的家人都要跟我要紅包。我沒有中，再次澄清。」謝謝這個城市傳說真的是有趣，過年應應景，祝大家馬年行大運，發大財！
 

01/30 全台詐欺最新數據

447 1 9269 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

