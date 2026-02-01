　
政治

藍議長謝典林開箱700坪豪宅！有室內籃球場　稱在台北算一般家庭

▲國民黨籍彰化縣議長謝典林跟網紅一起開箱豪宅。（圖／億百豪森IG

記者陶本和／台北報導

國民黨籍彰化縣議長謝典林昨天（1月31日）接受財經網紅邀請，開箱自家的超大豪宅，整塊用地達700多坪，室內則有140多坪。從釋出的影片中可看到，住宅內設施除了有家庭劇院、恆溫酒櫃，甚至還有室內籃球場。

根據財經網紅億百豪森與謝典林合作釋出的影片，首度開箱謝典林的超大豪宅，整塊用地達700多坪、室內約140坪，住宅內除了有高級的家庭劇院，空間可擺設撞球台，還有恆溫酒櫃，大約可收藏300到400瓶紅酒；更令人意外的是，在住宅內竟然還有室內籃球場。

謝典林受訪時說，父親有建設公司，可以發小包會比較省，而且地方上的土地也不會貴。他說，這在台北來說，算是「一般家庭」。

謝典林是國民黨籍的彰化縣議長，同時擔任中華民國籃球協會理事長、全國地方議會正副議長聯誼會副會長。他在2009年時，於彰化縣議長補選中順利當選，以30歲之齡成為當時全國最年輕的議長，並連任至今。

謝典林家族在地方勢力顯赫，其祖父謝言信曾任立法委員、父親謝新隆為三大有線電視與三大寬頻董事長，母親鄭汝芬也曾任立法委員，而姊姊謝衣鳳則為現任的國民黨立委。

對於2026年地方選戰，謝衣鳳日前表態參選彰化縣長，一度傳出與弟弟謝典林，可能出現姊弟之爭。謝衣鳳聲明表示，國民黨前主席朱立倫、現任主席鄭麗文與黨內高層，都希望她出馬參選彰化縣長，她相信擔任議長的謝典林，對於未來職務轉變與生涯規劃，會做出最好的選擇。

至於謝典林則在受訪時表示，他跟姊姊都在各自的位置上做好自己的工作，他無意參選縣長，但是會投入議員及議長選舉，也會在社群平台，提出對彰化縣政的看法及問題，讓有意參選縣長的人回答。

01/30 全台詐欺最新數據

