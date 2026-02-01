　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

▲許睿慈原本是位營養師。（圖／翻攝自臉書／許睿慈）

▲許睿慈原本是位營養師。（圖／翻攝自臉書／許睿慈）

記者張靖榕／綜合報導

民主進步黨基隆市議員黨內初選登記於30日下午5時截止。原先規劃提名15席，最終僅12人完成登記，而中正區現任議員許睿慈雖已領表卻未完成登記，導致中正區出現「無人登記」情況；同為現任議員的陳宜則趕在截止前壓線完成登記，過程一度波折。

許睿慈截至初選登記截至都未現身登記

民進黨基隆市黨部規劃，擬參選人需繳交新台幣12萬元保證金與12萬元登記費，合計24萬元才能完成初選登記。此次登記自1月26日起受理，至30日下午5時截止。只是到了截止時間，許睿慈始終未現身市黨部登記。

據悉，許睿慈先前已領取登記表格，但未說明臨時不登記的原因。許睿慈曾推出寫真書，並與猛禽「哈里斯鷹」、「紅鳶」合拍年曆行銷基隆觀光，因外型亮眼而有「美女議員」之稱。

陳宜壓線登記

陳宜則在截止前抵達市黨部完成登記。她說明，曾有合作廠商向她商借新台幣20萬元週轉，原約定30日上午歸還，卻遭「已讀不回」且不接電話，最後只得向友人商借10萬元補足款項，才順利完成手續。

民進黨15席最終12人登記

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，本次共有12人完成登記。名單包括：仁愛區鄭文婷（現任）；信義區陳軍佐（現任）、陳宜（現任）；中正區無人登記；中山區施偉政（現任）、吳巧瀅（新人）；安樂區張之豪（現任）、吳驊珈（現任）、劉韋巡（新人）、黃永翔（新人）、徐寅禹（新人）；暖暖區朱書昕（新人）；七堵區曾怡芳（現任）；山地原住民則無人登記。

黨部積極了解許睿慈狀況

余睿柏指出，安樂區將以初選民調方式決定提名人選；仁愛區、中正區、七堵區及山地原住民等缺額，預期將以協調徵召方式處理。至於中正區現任議員許睿慈未登記一事，市黨部表示仍在積極了解狀況，後續將再對外說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中
快訊／國道深夜嚴重車禍　女駕駛亡、1女重傷
川普：伊朗正與美方談話　看看接下來會發生什麼
是誰？北市議員中「800萬頭獎」
下波「很強冷空氣」　連凍3天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

AIT突宣布社群全面停更！　原因曝光

綠白合反對！南投縣府要在茶鄉蓋焚化爐　激動民眾下跪求停止會議

台美關稅15%　賴清德：有人會說風涼話「但好不好看各國反應就知」

勉學員有機會代表民進黨參選　賴清德被建議「穿輕鬆點」要考慮看看

被請喝珍奶才知道！王瑞德曝：台北市議員中今彩539頭獎800萬

海鯤號連2天出港潛航測試！　吳釗燮釋空拍圖

北市驚傳漢他病毒死亡首例　王欣儀籲立即恢復全市「滅鼠週」

國民黨中常委45人搶29席！　陳菁徽奪冠、韓國瑜人馬入列

暖心蘆竹寒冬送暖　蘇俊賓：結合民間力量讓關懷源源不絕

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

AIT突宣布社群全面停更！　原因曝光

綠白合反對！南投縣府要在茶鄉蓋焚化爐　激動民眾下跪求停止會議

台美關稅15%　賴清德：有人會說風涼話「但好不好看各國反應就知」

勉學員有機會代表民進黨參選　賴清德被建議「穿輕鬆點」要考慮看看

被請喝珍奶才知道！王瑞德曝：台北市議員中今彩539頭獎800萬

海鯤號連2天出港潛航測試！　吳釗燮釋空拍圖

北市驚傳漢他病毒死亡首例　王欣儀籲立即恢復全市「滅鼠週」

國民黨中常委45人搶29席！　陳菁徽奪冠、韓國瑜人馬入列

暖心蘆竹寒冬送暖　蘇俊賓：結合民間力量讓關懷源源不絕

超商新一波咖啡優惠！7-11連續5天「買7送7」　全家2杯6折起

2月1日星座運勢／金牛座理財要理性　射手避免重複消費

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

葡萄牙逾19萬戶停電！　「全境警報」恐釀洪水土石流

快訊／國道深夜嚴重車禍　女駕駛亡、1女重傷

3種「負能量好友」遇到了快逃！別再委屈自己討好他們

AV女優驚罹致命子宮罕病！　自嘲「我太拚了」：或許見不到大家了

「大安森林公園一堆松鼠」民憂傳染漢他病毒　醫解答

打字、讀書、創作全靠意念　Neuralink腦機介面已讓21位癱瘓者重拾行動能力

米其林二星餐廳前菜是假的軟木塞！Restaurant A主廚桌邊做溫沙拉給你吃

TXT唱進大巨蛋！　休寧凱獻唱「想見你」

政治熱門新聞

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

綠白合反對！南投縣府要在茶鄉蓋焚化爐　激動民眾下跪求停止會議

AIT突宣布社群全面停更！　原因曝光

北市點名消費爭議黑名單　蝦皮賣家、Klook無故缺席協商慣犯

台美關稅15%　賴清德：有人會說風涼話「但好不好看各國反應就知」

勉學員有機會代表民進黨參選　賴清德被建議「穿輕鬆點」要考慮看看

國民黨中常委45人搶29席！　陳菁徽奪冠、韓國瑜人馬入列

北市驚傳漢他病毒死亡首例　王欣儀籲立即恢復全市「滅鼠週」

黃國昌昔喊「反紅媒、告別蔡衍明」　綠委酸：不到6年就背棄理想

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

告別28年公職生涯　黃珊珊曝：想做回自由的自己

海鯤號連2天出港潛航測試！　吳釗燮釋空拍圖

即／綠營首例！3連霸女悍將「看守所登記」勝出

更多熱門

相關新聞

綠白合反對！南投縣府要在茶鄉蓋焚化爐　激動民眾下跪求停止會議

綠白合反對！南投縣府要在茶鄉蓋焚化爐　激動民眾下跪求停止會議

南投縣長許淑華規劃在名間鄉興建焚化爐，由於名間鄉是茶鄉，因此引起相當大質疑，在地居民、民進黨籍議員、鄉長反彈，民眾黨立委陳昭姿、監督施政聯盟召集人陳椒華也認為選址不當，且環評存在「重大瑕疵」，並召開記者會砲轟。今（31日）第二階段環境影響評估範疇界定會議，數位激動反對民眾當場向官員下跪要求停止會議。南投縣府則堅持，程序沒有違法，目前名間就是最適宜地點。

台美關稅15%　賴清德：有人會說風涼話「但好不好看各國反應就知」

台美關稅15%　賴清德：有人會說風涼話「但好不好看各國反應就知」

勉學員有機會代表民進黨參選　賴清德被建議「穿輕鬆點」要考慮看看

勉學員有機會代表民進黨參選　賴清德被建議「穿輕鬆點」要考慮看看

民進黨團改選！蔡其昌、柯建銘爭總召　書記長一人登記

民進黨團改選！蔡其昌、柯建銘爭總召　書記長一人登記

盼不分立場皆祝福海鯤號成功　蔡其昌：它是我們國家第一艘國造潛艦

盼不分立場皆祝福海鯤號成功　蔡其昌：它是我們國家第一艘國造潛艦

關鍵字：

許睿慈民進黨基隆市議員

讀者迴響

熱門新聞

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

快訊／北市光復南路火警　2人不治

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

北市光復南路火災2死！罹難男女身分曝

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

下波「很強冷空氣」　連凍3天

曹雅雯暴瘦「臉頰凹陷」網嚇壞：認不出來

看到「水面漂西瓜」千萬別撿！

北市議員中今彩頭獎　他求：得主快自首

醫曝3大地雷早餐組合　蛋＋牛奶上榜

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

首度跟老婆Lulu搞節目陳漢典坦言「錄完不是很開心」

更多

最夯影音

更多
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面