基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

▲許睿慈原本是位營養師。（圖／翻攝自臉書／許睿慈）



記者張靖榕／綜合報導

民主進步黨基隆市議員黨內初選登記於30日下午5時截止。原先規劃提名15席，最終僅12人完成登記，而中正區現任議員許睿慈雖已領表卻未完成登記，導致中正區出現「無人登記」情況；同為現任議員的陳宜則趕在截止前壓線完成登記，過程一度波折。

許睿慈截至初選登記截至都未現身登記



民進黨基隆市黨部規劃，擬參選人需繳交新台幣12萬元保證金與12萬元登記費，合計24萬元才能完成初選登記。此次登記自1月26日起受理，至30日下午5時截止。只是到了截止時間，許睿慈始終未現身市黨部登記。

據悉，許睿慈先前已領取登記表格，但未說明臨時不登記的原因。許睿慈曾推出寫真書，並與猛禽「哈里斯鷹」、「紅鳶」合拍年曆行銷基隆觀光，因外型亮眼而有「美女議員」之稱。

陳宜壓線登記

陳宜則在截止前抵達市黨部完成登記。她說明，曾有合作廠商向她商借新台幣20萬元週轉，原約定30日上午歸還，卻遭「已讀不回」且不接電話，最後只得向友人商借10萬元補足款項，才順利完成手續。

民進黨15席最終12人登記

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，本次共有12人完成登記。名單包括：仁愛區鄭文婷（現任）；信義區陳軍佐（現任）、陳宜（現任）；中正區無人登記；中山區施偉政（現任）、吳巧瀅（新人）；安樂區張之豪（現任）、吳驊珈（現任）、劉韋巡（新人）、黃永翔（新人）、徐寅禹（新人）；暖暖區朱書昕（新人）；七堵區曾怡芳（現任）；山地原住民則無人登記。

黨部積極了解許睿慈狀況

余睿柏指出，安樂區將以初選民調方式決定提名人選；仁愛區、中正區、七堵區及山地原住民等缺額，預期將以協調徵召方式處理。至於中正區現任議員許睿慈未登記一事，市黨部表示仍在積極了解狀況，後續將再對外說明。