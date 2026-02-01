遭爆中頭獎800萬元？　「幸運兒」洪健益親解答：都市傳說真有趣

▲台北市議員洪健益。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

媒體人王瑞德30日透露，某一位台北市議員突然請自己喝珍珠奶茶，原來那位議員中了今彩539的頭獎獲得800萬的獎金、實領640萬。貼文一出引發熱議，紛紛猜測到底是哪一位議員那麼幸運，網友也透過近期539頭彩獎落台北松山信義區這線索縮小範圍，列出潛在中獎者。頻頻被點名的民進黨議員洪健益今（1日）澄清稱此為都市傳聞，「我沒有中！」他並還原當天狀況直呼溫馨又好笑。

根據台彩資訊，1月30日開獎的第115000026期今彩539，獎號為16、17、29、30、36，800萬頭獎開出1注，由台北市信義區松山路322號的「彬彬有禮彩券行」開出。網友根據這線索將中獎議員名單縮小至松山信義區的議員，包括國民黨市議員有詹為元、戴錫欽、秦慧珠以及民進黨市議員許淑華、洪健益以及張文潔。詹為元已在第一時間發聲澄清自己未中獎，「請中頭獎的台北市議員快自首好嗎！？不要在我們這些中不了獎的人傷口上灑鹽！」

洪健益今出席松山慈惠堂冬令救濟暨頒發清寒獎助學金活動前則還原當天狀況，那天上節目時，自己請了所有在座的人喝飲料，喝飲料過程中，大家問說為什麼要請？洪回應，「我中樂透彩啊！」對方驚呼，「真的喔？那你中什麼？」洪說，「我中今彩539。」結果媒體人鍾年晃就直接說，「啊！800萬元，扣掉稅只剩640萬元！」自己也順勢說，「對對對對對對對！」

洪健益說，過年期間開開玩笑卻造成誤會，謝謝王瑞德看得起自己。他再次強調，「真的！我沒有中！不要再說我中了！因為我們的助理及我的家人都要跟我要紅包。我沒有中，再次澄清。」謝謝這個城市傳說真的是有趣，過年應應景，祝大家馬年行大運，發大財！