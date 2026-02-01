　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲為何敵視陳菊？　前立委分析怨恨3階段：阻止柯的總統路

▲▼監察院長陳菊致詞。（圖／監察院提供）

▲前監察院長陳菊致詞。（資料照／監察院提供）

記者陶本和／台北報導

監察院長陳菊在2024年底因病住院請假長達1年多，歷經多次請辭，總統賴清德日前勉予准辭。對此，前立委劉進興透過社群平台，以題為「柯文哲為什麼那麼敵視陳菊」發文，解析柯文哲對陳菊怨恨的三個階段，從「敢怒不敢言」到「假想敵」，最後成為「復仇者」。

劉進興表示，大家都覺得很奇怪，柯文哲跟陳菊有什麼仇，為什麼緊咬陳菊，不斷辱罵她？有人說是厭女情結，其實不然。真正的原因是柯文哲心裡有鬼，認為陳菊是他的剋星。

柯怨恨陳菊第一階段：敢怒不敢言

劉進興認為，柯文哲對陳菊的怨恨，可以分爲三個階段：第一階段「敢怒不敢言」，他說，柯文哲2014年當選市長後，除了拆除忠孝西路公車專用道外，毫無建樹，只好耍花招，以騎腳踏車「一日北高」來博取聲量。2016年的六都施政民調，又是陳菊奪冠，柯文哲吊車尾。此時的柯又妒又恨，但敢怒不敢言。

劉進興指出，陳菊對柯，跟對其他人一樣，非常溫暖，2016年4月，柯文哲到高雄，陳菊熱忱招待，還幫他打氣，說「民調高低只供參考，你在高雄還是有很多粉絲的」。劉認為，「柯文哲會感激嗎？不會」。

劉進興表示，2017年 8月台北舉辦世大運，柯文哲本來一籌莫展，只好向高雄借將，請高市府副秘書長蘇麗瓊來擔任世大運執行長。世大運能夠成功，蘇麗瓊功勞最大。柯文哲會感激嗎？不但不會，後來蘇麗瓊離職時，柯文哲竟然說她是因為「沒得撈」。他認為，這個階段的柯文哲，雖然敢怒不敢言，卻恩將仇報，令人齒冷，逐漸看破柯。

柯怨恨陳菊第二階段：競選台北市長假想敵

劉進興指出，第二階段是「假想敵」，2017年底，謠傳陳菊從高雄卸任後，可能會參選台北市。這下柯文哲緊張了，就把陳菊當作假想敵，開始以高雄「舉債過多，債留子孫」為題目，大肆攻擊陳菊。

劉進興說，高雄舉不舉債，干台北屁事？何況政府舉債作建設，只要不超過舉債上限，並沒有不對。台北資源豐富，捷運、公車、博物館、美術館、運動中心，應有盡有。他認為，當台北市長很容易，四年不建設，台北也不會馬上倒，他當然可以不舉債，整天在辦公室踩飛輪，等人送錢來就可以。

劉進興表示，高雄不一樣，舉債是為了投資未來，陳菊把廢棄倉庫變成駁二藝術特區，沒錢蓋捷運就先做便宜又美麗的輕軌，如海湧般飛揚的南部流行音樂中心比北流還漂亮，污水處理廠把愛河變乾淨了，普建滯洪池減少了水患，空氣品質也大幅改善。從前高雄人覺得低台北一等，現在高雄人走路有風，就是因為投資未來成功，讓高雄改頭換面。

劉進興說，其實陳菊從未考慮要選台北，那時他擔任高雄市研考會主委，菊姐跟他說，「小英總統希望我卸任後能夠去幫她。」當時蔡總統的民調支持度下滑，連任出現危機。以菊姐的個性，一定會「北上勤王」，哪有時間去選台北？

劉進興表示，這個階段的柯文哲，自己嚇自己，把陳菊當成假想敵，天天罵陳菊罵民進黨，終於露出狐狸尾巴，以前投票給他的綠營支持者，紛紛變成柯黑。

柯怨恨陳菊第三階段：2018不挺柯斷2020總統路

劉進興指出，第三階段是「復仇者」，因為形勢緊迫，陳菊必須提前北上。當時市府團隊幾乎都反對。畢竟從南霸天變成位高權輕的總統幕僚，又要打一場逆風選戰，怎麼算都划不來。

劉進興表示，當時只有他贊成，他知道菊姐一定會答應的，因為「扁案讓民進黨幾乎覆滅，好在有蔡英文，才能夠重新執政。小英若連任失敗，國民黨復辟，我們的努力都將成為幻影。 」她擔任總統府秘書長，就是要以豐富的政治經驗輔佐小英，讓她順利連任。

劉進興說，菊姐還要他一起進總統府，陳菊告訴他，「我們要提供不同的聲音，這樣才能幫到小英 」。2018年4月底，陳菊進總統府的第一天，就開了一個會討論「要不要再度支持柯文哲？」這個議題，顯然已經討論了很多次，但都無法決定。於是菊姐說的「不同的聲音」就出場了。

劉進興表示，總而言之，基於三個理由，不應該支持柯文哲：第一，如果下令綠營群眾再次支持柯文哲，必定令不出總統府，因為柯文哲天天罵民進黨，支持者無法接受他了。

劉進興說，第二，民進黨2014年支持柯文哲，讓他高票當選。如果2018年再支持他。他也會高票當選，到時一定氣焰高漲，2020年就會出來與蔡英文競爭。不可養虎為患。

劉進興指出，第三，民進黨自己提名候選人，能夠當選最好，如果因為「三腳督」而讓丁守中當選，他的危害性其實遠低於柯文哲。即使最後還是柯文哲當選，由於沒有綠營支持，得票不可能太高，也可挫其氣焰。

劉進興表示，幾個禮拜後，民進黨終於決定自提人選，那時很多人看好柯文哲，腳踏兩條船，柯文哲馬上就知道陳菊就是那個堅決反對，讓他詐騙失敗的人，從此恨死了陳菊，聽到陳菊的名字就抓狂，找到機會就辱罵陳菊，變成一個復仇者。

劉進興指出，失去了民進黨的支持，柯文哲差一點落選。最後是因為十大公投之亂，造成一邊開票一邊投票的奇觀，他才以三千票低空略過。雖然連任台北市長，但2020進軍總統府的美夢破滅。

劉進興表示，2019年10月，柯文哲受訪時坦言他對陳菊的怨恨，甚至說「陳菊是民主罪人」、「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」。但記者追問陳菊哪裡為非作歹，他又說不出來一個所以然，就是一個充滿怨氣的復仇者。

劉進興說，1979年，29歲的陳菊因為美麗島事件被捕。那一年，20歲的柯文哲，剛剛重考進入台大。一個為民主坐牢，另一個毫無貢獻，竟敢侮辱讓他坐享民主紅利的恩人。他認為，大家只知道陳菊對民主的貢獻、對高雄的貢獻，不要忘了她的另一個巨大貢獻，就是阻止了柯文哲的總統之路，柯文哲因此痛恨陳菊，但我們也因此要感謝她。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 9269 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遭爆中頭獎800萬元！　「幸運兒」洪健益親解答
NBA喬治遭重罰！　禁賽25場噴3.6億
1張衝破900萬！股王尾牙現場曝　吳怡霈驚：極致專業
黃仁勳昨剛辦「兆元宴」！　餐廳驚傳火警
淫魔檔案連環爆！　安德魯趴地摸女謎照曝光
700坪「衣鳳百貨」豪宅首開箱！　謝典林：只是台北一般人的家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭爆中頭獎800萬元？　「幸運兒」洪健益親解答：都市傳說真有趣

控新北交通、居住環境進步太慢　柯文哲：選黃國昌最快脫胎換骨

藍議長謝典林開箱700坪豪宅！有室內籃球場　稱在台北算一般家庭

柯文哲為何敵視陳菊？　前立委分析怨恨3階段：阻止柯的總統路

共機擾台架次近5年飆增15倍　綠：中國野心試驗場、企圖推移安全邊界

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

AIT突宣布社群全面停更！　原因曝光

綠白合反對！南投縣府要在茶鄉蓋焚化爐　激動民眾下跪求停止會議

台美關稅15%　賴清德：有人會說風涼話「但好不好看各國反應就知」

勉學員有機會代表民進黨參選　賴清德被建議「穿輕鬆點」要考慮看看

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

遭爆中頭獎800萬元？　「幸運兒」洪健益親解答：都市傳說真有趣

控新北交通、居住環境進步太慢　柯文哲：選黃國昌最快脫胎換骨

藍議長謝典林開箱700坪豪宅！有室內籃球場　稱在台北算一般家庭

柯文哲為何敵視陳菊？　前立委分析怨恨3階段：阻止柯的總統路

共機擾台架次近5年飆增15倍　綠：中國野心試驗場、企圖推移安全邊界

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

AIT突宣布社群全面停更！　原因曝光

綠白合反對！南投縣府要在茶鄉蓋焚化爐　激動民眾下跪求停止會議

台美關稅15%　賴清德：有人會說風涼話「但好不好看各國反應就知」

勉學員有機會代表民進黨參選　賴清德被建議「穿輕鬆點」要考慮看看

全台最帥平安符在這！南消麻豆消防巨幅春聯亮相　書法揮毫守護春安

高市早苗「突缺席」電視節目！　造勢遭支持者拉扯受傷

遭爆中頭獎800萬元？　「幸運兒」洪健益親解答：都市傳說真有趣

beard papa's「立頓奶茶泡芙」2月限定　雙連店推新春造型耶克

「數位黃金」跳水！比特幣驚見7.5萬美元　虛幣公司募資遇衝擊

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

控新北交通、居住環境進步太慢　柯文哲：選黃國昌最快脫胎換骨

台南最夢幻落羽松森林美到3月　加碼看波斯菊花海、巷仔貓

胡潤報告：中國富豪經濟信心跌至14年來最低

午後降雨機率增　未來一周兩波冷氣團接力

【驚喜舞蹈】啦啦隊藝斌跟熙靜上班前準備驚喜舞蹈

政治熱門新聞

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

AIT突宣布社群全面停更！　原因曝光

綠白合反對！南投縣府要在茶鄉蓋焚化爐　激動民眾下跪求停止會議

台美關稅15%　賴清德：有人會說風涼話「但好不好看各國反應就知」

北市點名消費爭議黑名單　蝦皮賣家、Klook無故缺席協商慣犯

柯文哲為何敵視陳菊？　前立委分析怨恨3階段：阻止柯的總統路

國民黨中常委45人搶29席！　陳菁徽奪冠、韓國瑜人馬入列

勉學員有機會代表民進黨參選　賴清德被建議「穿輕鬆點」要考慮看看

北市驚傳漢他病毒死亡首例　王欣儀籲立即恢復全市「滅鼠週」

告別28年公職生涯　黃珊珊曝：想做回自由的自己

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

黃國昌昔喊「反紅媒、告別蔡衍明」　綠委酸：不到6年就背棄理想

海鯤號連2天出港潛航測試！　吳釗燮釋空拍圖

更多熱門

相關新聞

共機擾台架次近5年飆增15倍　民進黨：中國野心的試驗場

共機擾台架次近5年飆增15倍　民進黨：中國野心的試驗場

民進黨中國部今（1日）發布近年共機擾台統計數據，直指「台海緊張升高，是中國擴張野心的結果」。根據統計，共機擾台架次在過去5年急遽攀升，從2020年380架次到2025年5,709架次，成長近15倍，顯示中國正以擴張性的軍事野心為核心，系統性推動改變現狀的行動，而對台軍事壓迫，就是其野心的起點與試驗場。

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

綠白合反對！南投縣府要在茶鄉蓋焚化爐　激動民眾下跪求停止會議

綠白合反對！南投縣府要在茶鄉蓋焚化爐　激動民眾下跪求停止會議

台美關稅15%　賴清德：有人會說風涼話「但好不好看各國反應就知」

台美關稅15%　賴清德：有人會說風涼話「但好不好看各國反應就知」

勉學員有機會代表民進黨參選　賴清德被建議「穿輕鬆點」要考慮看看

勉學員有機會代表民進黨參選　賴清德被建議「穿輕鬆點」要考慮看看

關鍵字：

陳菊柯文哲賴清德蔡英文民進黨總統台北市長

讀者迴響

熱門新聞

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

下波「很強冷空氣」　連凍3天

快訊／北市光復南路火警　2人不治

Lulu結婚「嘻小瓜包6600被酸全場最少」

北市光復南路火災2死！罹難男女身分曝

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

北市議員中今彩頭獎　他求：得主快自首

AV女優豐岡沙月驚罹致命子宮罕病！

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

曹雅雯暴瘦「臉頰凹陷」網嚇壞：認不出來

更多

最夯影音

更多
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面