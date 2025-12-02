LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

▲示意圖，與本文無關。（圖／網友茉莉提供）
記者周亭瑋／綜合報導
貼圖小舖昨（25）日上架1組免費貼圖「臺銀人壽熊保陪你過生活」，只要加入好友，即可擁有貼圖；另外，還有一共13組免費、隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！
臺銀人壽熊保陪你過生活｜下載請點
下載期限：2026年01月01日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
今天就回嘉×我是馬克｜下載請點
下載期限：2025年12月31日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
嶄露頭角 tibit｜下載請點
下載期限：2025年12月28日
下載條件：無條件下載
使用效期：180天
LINE Rangers 放置戰爭 × 鏈鋸人 合作貼圖｜下載請點
下載期限：2025年12月26日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
贏到發Q啦！｜下載請點
下載期限：2025年12月25日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
金鑽潮玩 快樂小雞｜下載請點
下載期限：2025年12月25日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
LINE TV｜PP mini｜下載請點
下載期限：2025年12月24日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
台灣啤酒 李珠珢 × BIRU熊 的台式應援｜下載請點
下載期限：2025年12月25日
下載條件：無條件下載
使用效期：90天
LINE購物直播×只會說OOO的鵝｜下載請點
下載期限：2025年12月5日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE禮物 × 到處都是貓貓｜下載請點
下載期限：2025年12月5日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物夯話題 x 麵包熊日常實用篇｜下載請點
下載期限：2025年12月10日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物品牌名店 × 勒狗｜下載請點
下載期限：2025年12月10日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
魔法壞女巫：第二部｜下載請點
下載期限：2025年12月11日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
LINE購物 × 買我的動態小廢圖｜下載請點
下載期限：2025年12月3日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
