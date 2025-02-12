汪蘭母子被封…多家麻六記開直播自救！　抖音副總：平台支持

▲汪小菲、張蘭多次在直播中、帶貨自有品牌麻六記酸辣粉。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

抖音日前以「惡意炒作」為由，無限期禁封張蘭、汪小菲的帳號，導致二人無法帶貨直播。母子兩人旗下酸辣粉品牌「麻六記」多個門市為了自救，開始在抖音上直播銷售。抖音副總李亮對此表示，「麻六記借助品牌自播實現銷售的模式，平台是歡迎和支持的。」

據《新京報》報導，汪蘭母子的抖音帳號遭封鎖後，原先沒開直播帶貨的麻六記門市，不得不加入自救行列。李亮表示，「抖音歡迎每一個認真做產品的商家和個體，直播可以更好地向用戶展示產品與服務，抖音倡導店家透過直播直接與消費者溝通。」

▲張蘭、汪小菲抖音帳號被封。（圖／翻攝自微博，上同）

李亮還說道，對抖音電商而言，店家直播帶貨是主流，平台上開啟店播的中小商家數量，遠超過依托達人直播帶貨的商家，「2024年僅從銷售額突破百萬元的中小商家維度來看，依靠店播達成此目標的已超過9萬家，這一數據大幅領先達人直播帶貨。」

抖音安全中心8日宣布對「我是夏小健」、「張蘭．俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」四個帳號予以無限期封鎖。抖音方面表示，上述帳號利用逝者惡意炒作行銷，推薦不實影片，以獲取商業利益，並屢次發布不實、侵權內容，進行違規炒作，處罰後未有改正。

李亮也發文回應，2月5日晚，帳號「我是夏小健」發布所謂「包機」影片；6日，在逝者家屬否認包機後，平台令該帳號禁言，對於其他幾個利用此事件進行炒作，推薦不實影片，獲取商業利益的相關帳號，內部也進行了多次討論，鑑於這幾個帳號歷史上，屢次違規被處罰而沒有改正，因此最終決定予以封禁。