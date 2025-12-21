白蘿蔔「精華部位」常被丟掉！專家嘆可惜：營養高2300倍

▲食安專家韋恩表示，白蘿蔔的葉子營養密度遠高於根部。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

食安專家韋恩指出，許多民眾購買蘿蔔後，習慣直接將葉子切除丟棄，但其實蘿蔔葉的營養密度遠高於白色根部，丟掉相當可惜。他表示，蘿蔔葉在多項營養素含量上明顯占優，尤其是β-胡蘿蔔素，含量更是高出白色部分數千倍，具備高度營養價值。

蘿蔔葉營養驚人

韋恩說明，相較於蘿蔔白色部位，蘿蔔葉在蛋白質、膳食纖維、礦物質與多種維生素含量上普遍較高，其中蛋白質約為五倍，膳食纖維為兩倍，鉀約一點五倍，鈣與鐵皆約七倍，鎂約二點五倍，葉酸與維生素 C 約四倍。

他特別強調，蘿蔔葉所含的β-胡蘿蔔素含量更是壓倒性高於根部，超過2300倍，等同於維生素A的重要來源之一，顯示其營養潛力不容忽視。

多元料理可利用

針對不少人覺得蘿蔔葉口感較粗、帶有辛辣味，韋恩表示，只要稍加處理，就能變得相當可口，例如醃製成雪裡紅、切碎快炒、煮湯，或打成蔬菜汁，都是常見且實用的料理方式。

他也提到，日本常見的青汁飲品，最初正是在戰時為了在物資匱乏的情況下補充營養，而利用蘿蔔葉打汁所發展出來的作法，顯示蘿蔔葉長期以來就是重要的營養來源。