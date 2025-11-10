搶頭香登記高雄市長初選！　邱議瑩：跟隨陳其邁腳步延續高雄光榮

▲民進黨立委邱議瑩赴中央黨部領表登記參選。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨今（10日）起至14日開放初選區（台南市長、高雄市長、嘉義縣長）領表登記，民進黨立委邱議瑩搶頭香率先登記。心繫選區的邱議瑩表示，擔憂明後天颱風來，選區會有災情發生，因此搶在今日登記，也是告訴全高雄市民，「我已經準備好了」，她將跟隨高雄市長陳其邁腳步，延續高雄光榮。

談及首日登記的期許，邱議瑩表示，趕在今早9點多登記，一方面覺得「今天的日子還不錯」，另一方面怕明後天颱風來，選區會有災情產生，因此趕在今天就先來登記，也是宣示要告訴所有高雄市民朋友，「我已經準備好了」，希望未來能跟高雄一起進步、努力。

邱議瑩提到，過去在高雄這麼多年，在高雄求學、戀愛、結婚，並繼續事業下半場，高雄給了她很多很多的生命力、磨練和經驗，「過去我們都了解高雄的苦，我們也經歷過高雄的傷痛」，希望藉由這樣的磨練、經驗和執行力，未來跟著高雄市長陳其邁的腳步、前輩們的腳步，繼續讓高雄更進步，延續高雄光榮，「所以我要告訴高雄的市民朋友們，我是邱議瑩，我準備好了，讓我們一起努力讓高雄贏」。

▲邱議瑩赴中央黨部領表登記參選。（圖／記者湯興漢攝）

媒體也關心，怎麼看現在參選人都打陳其邁牌，像許智傑就提到，陳其邁有說他不是塑膠做的，並喊出他才是高雄最大公約數？邱議瑩認為，大家都在高雄這塊土地努力，也在高雄擔任非常多屆立委，對高雄有非常深刻的了解。

邱議瑩說，誰才能真正整合地方、各派系，甚至整合所有支持的力量，這才是市民眼睛所看到的，並交由市民決定，「所以我們兄弟登山，大家一起努力」。

談及民調呈現邱議瑩、賴瑞隆兩強對決，而林岱樺則提出救高雄市七成傳產，邱議瑩認為，應該要救全高雄的所有產業，高雄產業應平衡發展，現在高科技業正夯，但對中小企業、傳統產業，甚至其他觀光、旅宿等，「高雄未來的發展不會只著重在科技業上」，因此她的團隊也陸續將未來對高雄市政的擘劃告訴全高雄市民，盼能獲得支持，讓大家知道「我們對於所有高雄的願景其實是最有規劃、最有想法的」。

▲邱議瑩完成登記手續。（圖／記者湯興漢攝）

而在完成選舉登記後，邱議瑩表示，這是她有史以來第一次到中央黨部辦理選舉登記，象徵她的人生要往前跨進新的一頁，未來會持續不斷努力，希望和高雄一起不斷進步，讓高雄繼續變得更好、更漂亮，也讓大家越來越喜歡高雄，甚至讓國際看見高雄的美、城市力量。

日前民進黨公告「2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選登記等事宜」，將從11月10日到14日，進行初選登記。根據初選公告，希望參與初選者，11月10日至14日可到民進黨中央組織部領表、登記，登記領表費100元，有效黨員出具黨證方可領表，登記人需於2024年11月30日前入黨，不得被停權，登記人登記前需繳清2025年（含）以前黨費及各項應負擔費用。費用部分，登記費30萬、民調費60萬、保證金10萬，合計100萬。

▼邱議瑩赴中央黨部領表登記參選。（（圖／邱議瑩國會辦公室提供）