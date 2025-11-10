　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搶頭香登記高雄市長初選！　邱議瑩：跟隨陳其邁腳步延續高雄光榮

▲▼民進黨高雄市長初選11/10開放領表登記，有意角逐高雄市長大位的民進黨立委邱議瑩開放第一天就赴中央黨部領表登記。照片已上傳後台。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委邱議瑩赴中央黨部領表登記參選。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨今（10日）起至14日開放初選區（台南市長、高雄市長、嘉義縣長）領表登記，民進黨立委邱議瑩搶頭香率先登記。心繫選區的邱議瑩表示，擔憂明後天颱風來，選區會有災情發生，因此搶在今日登記，也是告訴全高雄市民，「我已經準備好了」，她將跟隨高雄市長陳其邁腳步，延續高雄光榮。

談及首日登記的期許，邱議瑩表示，趕在今早9點多登記，一方面覺得「今天的日子還不錯」，另一方面怕明後天颱風來，選區會有災情產生，因此趕在今天就先來登記，也是宣示要告訴所有高雄市民朋友，「我已經準備好了」，希望未來能跟高雄一起進步、努力。

邱議瑩提到，過去在高雄這麼多年，在高雄求學、戀愛、結婚，並繼續事業下半場，高雄給了她很多很多的生命力、磨練和經驗，「過去我們都了解高雄的苦，我們也經歷過高雄的傷痛」，希望藉由這樣的磨練、經驗和執行力，未來跟著高雄市長陳其邁的腳步、前輩們的腳步，繼續讓高雄更進步，延續高雄光榮，「所以我要告訴高雄的市民朋友們，我是邱議瑩，我準備好了，讓我們一起努力讓高雄贏」。

▲▼民進黨高雄市長初選11/10開放領表登記，有意角逐高雄市長大位的民進黨立委邱議瑩開放第一天就赴中央黨部領表登記。照片已上傳後台。（圖／記者湯興漢攝）

▲邱議瑩赴中央黨部領表登記參選。（圖／記者湯興漢攝）

媒體也關心，怎麼看現在參選人都打陳其邁牌，像許智傑就提到，陳其邁有說他不是塑膠做的，並喊出他才是高雄最大公約數？邱議瑩認為，大家都在高雄這塊土地努力，也在高雄擔任非常多屆立委，對高雄有非常深刻的了解。

邱議瑩說，誰才能真正整合地方、各派系，甚至整合所有支持的力量，這才是市民眼睛所看到的，並交由市民決定，「所以我們兄弟登山，大家一起努力」。

談及民調呈現邱議瑩、賴瑞隆兩強對決，而林岱樺則提出救高雄市七成傳產，邱議瑩認為，應該要救全高雄的所有產業，高雄產業應平衡發展，現在高科技業正夯，但對中小企業、傳統產業，甚至其他觀光、旅宿等，「高雄未來的發展不會只著重在科技業上」，因此她的團隊也陸續將未來對高雄市政的擘劃告訴全高雄市民，盼能獲得支持，讓大家知道「我們對於所有高雄的願景其實是最有規劃、最有想法的」。

▲▼民進黨高雄市長初選11/10開放領表登記，有意角逐高雄市長大位的民進黨立委邱議瑩開放第一天就赴中央黨部領表登記。照片已上傳後台。（圖／記者湯興漢攝）

▲邱議瑩完成登記手續。（圖／記者湯興漢攝）

而在完成選舉登記後，邱議瑩表示，這是她有史以來第一次到中央黨部辦理選舉登記，象徵她的人生要往前跨進新的一頁，未來會持續不斷努力，希望和高雄一起不斷進步，讓高雄繼續變得更好、更漂亮，也讓大家越來越喜歡高雄，甚至讓國際看見高雄的美、城市力量。

日前民進黨公告「2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選登記等事宜」，將從11月10日到14日，進行初選登記。根據初選公告，希望參與初選者，11月10日至14日可到民進黨中央組織部領表、登記，登記領表費100元，有效黨員出具黨證方可領表，登記人需於2024年11月30日前入黨，不得被停權，登記人登記前需繳清2025年（含）以前黨費及各項應負擔費用。費用部分，登記費30萬、民調費60萬、保證金10萬，合計100萬。

▼邱議瑩赴中央黨部領表登記參選。（（圖／邱議瑩國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委邱議瑩赴中央黨部領表登記參選。（（圖／邱議瑩國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委邱議瑩赴中央黨部領表登記參選。（（圖／邱議瑩國會辦公室提供）

11/08 全台詐欺最新數據

407 2 1192 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄、台南主戰場！民進黨初選登記開跑　想領表參戰先繳100萬

各黨緊鑼密鼓布局2026大選，民進黨也率先公布部分徵召區人選，至於初選區包含台南市長、高雄市長、嘉義縣長三縣市，將於今（10日）到14日開始領表登記，除了領表費用為100元之外，若確定要登記參選，則登記費為新台幣30萬元整、民調費用為新台幣60萬元整，以及保證金新台幣10萬元整，共計100萬100元。11月24日到28日是政見會協調會，明年1月12日至17日執行黨內民調，1月21日中執會公告正式提名名單。

鄭麗文「拜共諜」　他嘆不知藍明年怎選

陳其邁發文力挺選新北市長　蘇巧慧感謝但對這事有意見

鄭麗文追思共諜挨轟　邱議瑩：支持柯志恩就是挺鄭麗文

快訊／普發1萬分流登記最終日　送件人次衝破400萬

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

