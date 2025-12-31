偷吃隔壁OL「50次乾流血」　人夫騙正宮刪好友…私訊：晚上碰嗎

▲OL不倫隔壁鄰居人夫，啪到流血。（圖／翻攝自pixabay，下同）



記者許力方／台北報導

台北市某社區發生鄰居不倫婚外情，一名OL「晴晴」明知隔壁鄰居男主人「阿康」（化名）為有婦之夫，仍私下多次與他幽會，還被正宮抓包在摩鐵、泰國旅遊，甚至跑到男方家中大戰，啪啪超過50次。正宮蒐證各種對話內容，驚見「晚上碰嗎」、「乾流血」等鹹濕內容，憤而告上法院，法官判賠60萬元。

結婚逾10年 隔壁鄰居竟是小三



判決指出，正宮與阿康2013年結婚，育有一名未成年子女，一家三口原本住在台北市某社區，生活看似平穩，沒想到「小三」就在身邊。上班族晴晴與夫妻倆同住一棟大樓，阿康加入社區住戶群組後，平時雙方互動頻繁，正宮指控，晴晴明知道阿康為有婦之夫仍發生不倫戀，導致他們夫妻爭吵、鬧離婚。

老公偷吃 假裝刪好友騙正宮



正宮主張，自2022年起，晴晴與老公暗中交往2年，起初她察覺丈夫行蹤異常，經常藉口出差、加班晚歸，2023年6月間發現兩人關係曖昧，氣得委婉警告晴晴，並告知晴晴爸爸，阿康當時還假裝「解除好友」截圖取信於老婆。

手機成鐵證！正宮看鹹濕對話崩潰



直到2024年7月間，正宮發現老公手機裡大量證據，驚覺已經與小三發生超過50次性行為，老公這才坦承出軌。沒多久夫妻婚姻正式破裂，於同年11月離婚，但正宮氣不過，怒告晴晴侵害配偶權，求償100萬元。

人夫傳訊問小三「晚上碰嗎」



正宮提出大量LINE對話顯示，阿康提及「我記得我剛換車我們就有了」，晴晴並未否認，還回覆「我沒懷孕。」在Instagram上的訊息更是鹹濕，男方多次表示「晚上碰嗎」、「互不加好友的朋友」、「想你了」、「何時碰」、「想念妳的愛」，女方則回「到家了」，傳送愛心符號等。

OL小三溜鄰居家 大戰50次「乾流血」

正宮主張，老公發生婚外情2年期間，與晴晴頻繁親熱，不僅在餐廳、摩鐵、夜店、按摩店幽會，還到蘇澳、泰國旅遊，甚至在男方家中約會，大剌剌直喊「雖然我今天沒射但我真的很舒服」、「下面痛了」、「剛太嗨」、「乾流血」、「你爆炸ㄙ」、「直接到最底」、「我們去泰國我都有啊」、「而且我怎麼射你都沒有懷孕」、「我有吃藥啊」，對話中並提及「我們做愛過50次吧」。

偷情時間長又頻繁 法官判賠60萬

面對提告，晴晴辯稱以為男方已離婚，還強調自己只是普通上班族，因官司承受巨大身心壓力，但法院勘驗雙方通訊紀錄後，認定她明知對方已婚，仍長期交往、互動露骨，情節已明顯超越一般社交界線。審酌偷情時間長、次數頻繁、對婚姻造成實質破壞，法官最終判女子須賠償正宮60萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。