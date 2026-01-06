超商化身旅遊服務站　7月擴及全台7200間門市上線

▲交通部觀光署今與統一超商簽署觀光合作備忘錄。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署今宣布與統一超商簽署觀光合作備忘錄，2月6日起於北部、東部及金門推動首波「旅人便利店」，提供國際旅客24小時不打烊旅遊資訊服務，預計今年7月底前擴及全台7,200多家門市。

觀光署長陳玉秀表示，國際旅客來台對超商印象深刻，也感到安心，觀光署希望將資訊取得與超商合作，提供旅客貼心服務，也確保資訊完整性，另也提供AI精準景點資訊，能查詢到各景點、地方政府及民間提供的食、宿、郵、購、行資訊，像是觀光工廠、伴手禮、交通資訊及米其林及500盤推薦餐廳等。

陳玉秀也說，觀光署此次針對各超商都有邀請，但每家業者經營模式不同，是否擴及其他超商仍要再洽談，像是統一超商都是直營店，可以由總公司統一執行，有些則是有加盟店，需要加盟主同意。

陳玉秀指出，觀光署去年針對國際旅客來台推動「遊台灣金福氣」5000元旅遊金抽獎，今年為了鼓勵重遊客，希望「老朋友帶新朋友」，將耗資6億元推出「遊台灣金福氣2.0」，提供重遊客5000元抽獎，並擴大通路可於統一超商兌換，預計待預算通過後上路。

觀光署表示，旅客對即時旅遊資訊需求的持續攀升，觀光署2月6日起將分階段於統一超商推動「行動旅服PWA」及「喔熊AI小幫手」，並將入口連結張貼於ibon機台旁，旅客只要掃描QR Code，就能獲取官方精準、即時的旅遊情報。

觀光署指出，首波將於北部、東部及金門地區推動，並於今年7月底前擴及全台，目前已整合觀光署、內政部國家公園署、農業部林業及保育署、農村水保署、經濟部產業發展署及各地方政府觀光open data等官方資料。

觀光署表示，「行動旅服PWA」提供資訊包括主題遊程與活動資訊、各國家公園的生態導覽步道與園區遊憩資訊、森林遊樂區與自然步道資訊、休閒農場、觀光工廠與產業體驗據點等。

統一超商表示，當旅遊服務走進日常生活場域，旅人的每一步都能更輕鬆便利。全台368個鄉、鎮、市、區皆有統一超商門市，具備高度密集且深入社區的通路優勢，超過7,200家的門市都能成為數位旅服入口。