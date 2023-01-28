比和珅還厲害！　中國史上巨貪宰相「斂財」手段無人能比

▲ 宋朝六賊之一王黼 ，脫衣取悅宋徽宗。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

說到中國大貪官，外界直覺想到清代和珅。實際上，北宋六賊之一的王黼（音同甫）才是巨貪宰相。相傳王黼長的英俊瀟灑，口才非常好，靠著拍馬屁連跳八級官位，打著宋徽宗名義斂財，手段高明，比皇帝還有錢。相傳王黼曾為取悅宋徽宗，竟然脫衣學女人求饒，堪稱史上最奇葩巨貪宰相。

綜合大陸公開歷史記載，「北宋六賊」是民間對北宋年間六個奸臣的稱呼，六人分別是蔡京、王黼、童貫、梁師成、朱勔、李邦彥，都是宋徽宗時期重要的大臣，個個貪贓枉法、橫行霸道，弄得民不聊生，是導致當時江南方臘起義和金國入侵中原的罪魁禍首。

外界認為北宋六賊之首是蔡京，最奇葩、最搞笑的宰就是王黼（音同甫）。歷史記載，王黼原本名甫，後來被宋徽宗賜名為黼。相傳此人英俊瀟灑，能言善道，在崇寧年間獲得進士後，先是做校書郎，後來又升任左司諫，幫助蔡京恢復相位中立功，得到蔡京的賞識，進入翰林院當翰林學士，給王黼創造接近宋徽宗的機會。

▲ 宋徽宗寵信貪官王黼 。（圖／翻攝 百度）



相傳為了取悅宋徽宗，王黼在一場飲宴中，脫到一絲不掛混在娼妓群，還不斷發出呻吟怪聲，現場所有人全看傻了，沒想到逗樂了宋徽宗，獲得一連八級升官之路，一路升到了太宰。

仗著皇帝的寵信，王黼開始在各地瘋狂斂財，比如宋徽宗喜歡奇花異石，王黼為討宋徽宗歡心又能從中謀利，勸說開闢一條線路運送東南地區的花石。搜刮來的花石主要通過水路運輸，十艘船編為一綱，被稱為花石綱。

百姓家中只要有具備觀賞價值的花草樹木和石頭，都會被官府貼上封條，強行奪走。王黼打著宋徽宗的藉口，收進天下珍品到自己口袋，真正落到徽宗手上連十分之一都不到。

▲王黼打著宋徽宗名號到處斂財，富可敵國。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

西元1120年，宋金簽訂盟約，王黼打籌軍費的幌子，向全國徵收人頭稅，共收上來6200萬緡錢，相當於北宋一年的財政收入。王黼轉手買下六座空城，向宋徽宗邀功，並謊稱打仗大獲全勝。於是他再一次加官進爵，進封為太傅，楚國公，許服紫花袍，儀同親王，王黼的權利達到了頂峰。

王黼的所作所為讓百姓和百官厭惡，連宋徽宗的接班人宋欽宗也反感。最後，金兵攻陷汴梁時，王黼帶著一家老小提前落跑，後來被宋兵追上，下場是身首異處，結束貪腐荒誕的一生。