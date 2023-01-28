　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

比和珅還厲害！　中國史上巨貪宰相「斂財」手段無人能比

▲▼ 宋朝六賊之一王黼 。（圖／翻攝 百度）

▲ 宋朝六賊之一王黼 ，脫衣取悅宋徽宗。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

說到中國大貪官，外界直覺想到清代和珅。實際上，北宋六賊之一的王黼（音同甫）才是巨貪宰相。相傳王黼長的英俊瀟灑，口才非常好，靠著拍馬屁連跳八級官位，打著宋徽宗名義斂財，手段高明，比皇帝還有錢。相傳王黼曾為取悅宋徽宗，竟然脫衣學女人求饒，堪稱史上最奇葩巨貪宰相。

綜合大陸公開歷史記載，「北宋六賊」是民間對北宋年間六個奸臣的稱呼，六人分別是蔡京、王黼、童貫、梁師成、朱勔、李邦彥，都是宋徽宗時期重要的大臣，個個貪贓枉法、橫行霸道，弄得民不聊生，是導致當時江南方臘起義和金國入侵中原的罪魁禍首。

外界認為北宋六賊之首是蔡京，最奇葩、最搞笑的宰就是王黼（音同甫）。歷史記載，王黼原本名甫，後來被宋徽宗賜名為黼。相傳此人英俊瀟灑，能言善道，在崇寧年間獲得進士後，先是做校書郎，後來又升任左司諫，幫助蔡京恢復相位中立功，得到蔡京的賞識，進入翰林院當翰林學士，給王黼創造接近宋徽宗的機會。

▲▼ 宋徽宗 。（圖／翻攝 百度）

▲ 宋徽宗寵信貪官王黼 。（圖／翻攝 百度）

相傳為了取悅宋徽宗，王黼在一場飲宴中，脫到一絲不掛混在娼妓群，還不斷發出呻吟怪聲，現場所有人全看傻了，沒想到逗樂了宋徽宗，獲得一連八級升官之路，一路升到了太宰。

仗著皇帝的寵信，王黼開始在各地瘋狂斂財，比如宋徽宗喜歡奇花異石，王黼為討宋徽宗歡心又能從中謀利，勸說開闢一條線路運送東南地區的花石。搜刮來的花石主要通過水路運輸，十艘船編為一綱，被稱為花石綱。

百姓家中只要有具備觀賞價值的花草樹木和石頭，都會被官府貼上封條，強行奪走。王黼打著宋徽宗的藉口，收進天下珍品到自己口袋，真正落到徽宗手上連十分之一都不到。

▲▼黃金。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲王黼打著宋徽宗名號到處斂財，富可敵國。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

西元1120年，宋金簽訂盟約，王黼打籌軍費的幌子，向全國徵收人頭稅，共收上來6200萬緡錢，相當於北宋一年的財政收入。王黼轉手買下六座空城，向宋徽宗邀功，並謊稱打仗大獲全勝。於是他再一次加官進爵，進封為太傅，楚國公，許服紫花袍，儀同親王，王黼的權利達到了頂峰。

王黼的所作所為讓百姓和百官厭惡，連宋徽宗的接班人宋欽宗也反感。最後，金兵攻陷汴梁時，王黼帶著一家老小提前落跑，後來被宋兵追上，下場是身首異處，結束貪腐荒誕的一生。

ET快訊
快訊／印度2戰機墜毀　「碎成殘骸」畫面曝
汪小菲極樂照曝光！　壓沙發激吻長髮女
恐嚇北捷陸生起底！　誇張事蹟多到爆
快訊／「金門版摩西分海」漲潮慘了！　3男6女受困
趕走女客人罵「破麻」！　花園夜市攤販道歉了
野生蔡依林過年現蹤！　0偽裝搭火車被拍
快訊／北捷狂收恐嚇信　嫌犯找到了
2023年12生肖運勢！　「2生肖」有望升遷加薪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸新冠感染率下降　專家：病毒有點「傳不動」了

比和珅還厲害！　中國史上巨貪宰相「斂財」手段無人能比

港學者：未來恐要每年打疫苗　新冠病毒不會離開

麵店一碗湯259元…她點完看傻「全是大白菜」PO片吐槽：太坑了

陸海產店「4道菜6700元」　「國旅一回溫就坑人」被強制停業！

無力承擔飼養成本！芬蘭動物園考慮將「2隻大貓熊歸還中國」

國航班機「空中急速下墜」乘客絕望留遺言影片曝！眾人狂尖叫

陸春節國內旅遊人次破3億　已恢復至疫情前88%

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘！鄧超新片上映2天撤檔

中國出招救人口「年輕人卻不想生」　2關鍵曝光：想成為最後一代

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

陳喬恩遭老公吐槽：下雨女神XD　曝熱戀期視訊13hrs「睡了也不掛」

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

原住民弟婚禮突上台跳舞 自信表情＋動作全場嗨翻

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

陸新冠感染率下降　專家：病毒有點「傳不動」了

比和珅還厲害！　中國史上巨貪宰相「斂財」手段無人能比

港學者：未來恐要每年打疫苗　新冠病毒不會離開

麵店一碗湯259元…她點完看傻「全是大白菜」PO片吐槽：太坑了

陸海產店「4道菜6700元」　「國旅一回溫就坑人」被強制停業！

無力承擔飼養成本！芬蘭動物園考慮將「2隻大貓熊歸還中國」

國航班機「空中急速下墜」乘客絕望留遺言影片曝！眾人狂尖叫

陸春節國內旅遊人次破3億　已恢復至疫情前88%

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘！鄧超新片上映2天撤檔

中國出招救人口「年輕人卻不想生」　2關鍵曝光：想成為最後一代

快訊／雲林轎車自撞「電桿攔腰斷」！周圍電線散落　駕駛命危

麻瓜也能秒懂！4款超人氣牌卡在家自己天天抽

葛斯齊開工！　原圖爆汪小菲「沙發緊貼長髮女激吻」3酒店極樂照

《換乘》海恩哭著問：何時吃無菜單料理？　前男友真的兌現承諾了

快訊／印度2戰機「軍演中墜毀」　現場畫面曝！尚有1人生死未卜

新內閣成蔡英文代理內閣？　邱臣遠籲陳建仁：應勇敢展現個人意志

陳瑞振理念相近　曾總相約子弟兵：年底站上頒獎台

衣櫃塞爆了　他整理完想做「1件事」！眾人驚比讚：求分享

陸新冠感染率下降　專家：病毒有點「傳不動」了

起底恐嚇北捷「出境陸生」！曾嗆：炸毀總統府　誇張事蹟多到爆

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

大陸熱門新聞

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘

國航班機空中急速下墜！乘客絕望留遺言影片曝

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

中國出招救人口「年輕人卻不想生」　2關鍵曝光

山區連遇「大膿包怪牛」　他餵食驚見靈性反應

6歲仍穿尿褲！男童出生後從未外出

陸海產店4道菜6700元　坑殺客人被強制停業

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

大媽一秒變身瑤族大祭司！氣場全開200萬人狂讚

電動車返鄉排不到充電　8小時路程變15小時

麵店一碗湯259元…她點完看傻全是大白菜PO片吐槽

芬蘭動物園考慮將「2隻大貓熊歸還中國」

煙火整箱倒掉朝家門狂射！一家人過年險遭團滅

更多熱門

相關新聞

水管改建挖出262公斤宋朝古幣 當地政府要求民眾上繳估34000枚

水管改建挖出262公斤宋朝古幣 當地政府要求民眾上繳估34000枚

浙江金華浦江縣城一座社區3日進行自來水管改建工程，怪手施工時意外挖出大量宋朝錢幣，引起附近居民帶工具前來收撿。當地文物保護所得知消息後，急忙趕赴現場進行搶救性挖掘，並制止民眾肆意收取。最終，現場挖得的宋代古幣約1.3萬枚至1.4萬枚，重量達96公斤，同時，當地政府也呼籲民眾將文物上繳。

獄卒冒死偷運屍...岳飛真墓800年後到了！

獄卒冒死偷運屍...岳飛真墓800年後到了！

被斥為國恥的「澶淵之盟」　其實宋朝賺翻了

被斥為國恥的「澶淵之盟」　其實宋朝賺翻了

古代也發年終　包拯年收6千萬

古代也發年終　包拯年收6千萬

宋朝皇帝年薪高達240萬美元

宋朝皇帝年薪高達240萬美元

關鍵字：

王黼宋朝

讀者迴響

熱門新聞

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘

金鐘視帝初六驚傳離世！

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

男高鐵掐嬤　只因不爽年輕人坐博愛座

「敢叫刺死妳」　日女通報確診遭消防員性侵

新竹又下雪！　民眾驚喜錄影：不敢出門

翁欠18萬健保費　執行官一看放下封條

台中女陳屍家中！5狗餓到啃屍果腹　臉爛躺血泊

癌逝大阿姨打電話借錢！她答應後連中5張刮刮樂

G奶女星驚爆偷吃製作人！

國航班機空中急速下墜！乘客絕望留遺言影片曝

即／機械車位夾人！汐止男無生跡送醫

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

輔大陳若儀想復合！小姑怒打臉...1舉動卻被轟爆

台東吃無菜單料理！1家6口收3600「只上3道菜」

更多

最夯影音

更多
23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘
大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面