水管改建挖出262公斤宋朝古幣　當地政府要求民眾上繳估34000枚

▲浙江金華浦江一座社區意外發掘出262公斤，數量約3.4萬枚的宋朝古幣。（圖／翻攝都市快報）

記者魏有德／綜合報導

浙江金華浦江縣城一座社區3日進行自來水管改建工程，怪手施工時意外挖出大量宋朝錢幣，引起附近居民帶工具前來收撿。當地文物保護所得知消息後，急忙趕赴現場進行搶救性挖掘，並制止民眾肆意收取。最終，現場挖得的宋代古幣約1.3萬枚至1.4萬枚，重量達96公斤，同時，當地政府也呼籲民眾將文物上繳。

▲錢幣上有慶元通寶等字樣，初步斷定為宋代文物。（圖／翻攝都市快報）

《都市快報》報導，針對此次古錢幣發現過程中有居民和群眾違規哄搶和藏匿的行為，浦江公安局和文化廣電旅遊體育局聯合發出了《關於收繳文物的通告》，希望參與違法行為的居民和群眾能在7月8日之前主動上繳，上繳地點浦江博物館，否則文物執法部門會和公安部門依法追究相關法律責任。

由於私藏文物將處罰5千至5萬元（人民幣）不等的罰金，通告發出後，當地居民積極上繳，直至5日止，已有166公斤古錢幣上繳，經統計，這次發掘的古錢幣總量達到262公斤，粗估有34000多枚。

▲浦江縣文保所進行搶救性挖掘。（圖／翻攝都市快報）

據了解，這座社區建成已15年，浦江縣文保所所長張智強表示，「在我們這裡第一次發現這麼多的古錢幣，此前發現都是很少量的，幾十枚到一兩百枚。」

由於這些古錢幣受氧化影響黏在一起，經初步對幾枚錢幣清洗後發現，上面有北宋「熙寧」、「元祐」等字樣，還有南宋「淳熙元寶」、「慶元通寶」等字眼，因此判斷這些錢屬於宋朝時期。

張智強分析，當地未勘驗出古墓遺跡，這批錢幣可能屬於宋朝一個大戶人家，因為錢幣呈蘑菇的形態堆疊在一起，當時應該是用麻袋裝著埋入地底，不過麻袋已經被腐化掉。