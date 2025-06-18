獎助金最高24萬　美和科大+高雄榮總台南分院共築專才藍圖

▲美和科技大學17日與高雄榮總台南分院攜手簽署策略聯盟合作備忘錄。（圖／美和科技大學提供）

記者陳崑福／屏東報導

因應少子化與醫療人力需求，屏東美和科技大學17日與高雄榮總台南分院攜手簽署策略聯盟合作備忘錄，共同推動「退輔會護理展翅計畫」，提供護理系學生兩年最高24萬元生活獎助金，並保障畢業後優先就業機會。雙方將深化學術與臨床合作，安排實地參訪與院方業師授課，強化學生實務與臨床應變力，打造產學醫教三方共贏、畢業即就業的實踐平台。

這次合作的核心之一，即是推動「退輔會護理展翅計畫」，提供美和科技大學護理系學生每人兩年最高24萬元的生活獎學金，並於畢業後提供就業獎學金與簽約院所的優先就業機會。透過完善的獎助制度，協助學生安心就學、專注學習，並在畢業後無縫接軌職場，建立「最後一哩」的留任與職涯銜接機制，實踐「畢業即就業」的教育目標。

合作內容亦包括安排學生赴院參訪，讓學生實地體驗臨床環境，強化職業認同與使命感，進一步提升對護理專業的投入與熱忱。此外，雙方也將共構教學與實務融合平台，由院方醫護人員擔任業師，參與課程設計與授課，強化學生實務能力與臨床應變力，提升整體競爭優勢。

美和科技大學校長王建臺表示，美和以護理起家，長期致力於串聯在地優質醫療資源與健康產業，建構涵蓋醫護專業、智慧管理與民生科技的多元學習場域。這次與高雄榮總台南分院的合作，不僅提供獎助機制與實習機會，更深化醫教雙向合作，展現學校在培育實務人才、落實社會責任與回應產業需求方面的實質作為，為高教永續發展注入行動力。

高雄榮總台南分院院長鄭名芳指出，臨床照護面臨專業與多變挑戰，院方近年積極導入AI科技，設立智慧醫療管理中心，並提供精神科實習與智慧臨床場域，不僅支援學生學習，也作為教師深度研習與實務交流的重要據點。未來將持續與美和科大在AI醫療、教學支援與學術研究等領域拓展合作，共同培育具臨床判斷力與人文素養兼備的優秀護理人才。

透過這次合作備忘錄的簽署，美和科大持續拓展與各大醫療機構的策略夥伴關係，實現「學生獲資助、畢業即就業、院所補人力」的三贏局面。未來，學校將積極整合產官學資源，擴大護理人才培育規模與成效，為台灣醫療注入永續與創新的實力。