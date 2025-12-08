　
地方 地方焦點

貝里斯大使走進屏東美和科大　學生迎賓舞圈粉

▲貝里斯大使參訪屏東美和科技大學。（圖／美和科大提供）

▲貝里斯大使參訪屏東美和科技大學。（圖／美和科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

貝里斯駐臺大使梅凱瑟及外交部參訪團於今（8）日至南台灣屏東，拜訪深耕護理近60年的美和科技大學，受到全校教職員生熱列歡迎。校方安排原住民族學生穿著傳統服飾、吟唱歌謠、踏著舞步帶來「迎賓舞」，象徵部落對訪客展現的最高禮遇與尊榮。

▲貝里斯大使參訪屏東美和科技大學。（圖／美和科大提供）

▲貝里斯大使參訪屏東美和科技大學。（圖／美和科大提供）

這次校園參訪由該校董事長劉忠志及校長王建臺親自接待，並由校方引領大使及外交部參訪團參觀該校銀髮賦能人才培育中心、智慧健康照護中心和食安人才培育中心等三大特色中心及護理、餐旅、觀光等相關科系及特色教室。雙方並就教育與產學合作等議題交換意見，期望臺灣護理及健康照護、食品安全教育的分享，成為支持友邦健康醫療、長照及食安發展的關鍵教育平台。

▲貝里斯大使參訪屏東美和科技大學。（圖／美和科大提供）

▲貝里斯大使參訪屏東美和科技大學。（圖／美和科大提供）

校長王建臺歡迎梅凱瑟大使及外交部參訪團蒞臨學校參訪。他表示，臺貝兩國建交滿36年，是臺灣重要的邦交國之一，而梅凱瑟大使是政大校友、20年前學成後回到貝里斯工商界發揮所長，如今以大使身份回臺，有機會參訪美和科大，並經由參觀特色教學場域，發掘雙方合作契機，促成未來教育及產學方面的合作，也期盼透過雙方交流，為臺灣與貝國友好關係注入新的動能，也為本校國際化進程再添新頁。

梅凱瑟大使提到，第一次來到屏東美和科技大學，一進入校園便被學校精心且隆重的安排感動，更留意到王校長特意別上貝里斯國徽徽章感到欣喜。參訪後學校特別安排座談會，大使還特別提到，長照跟智能照護，是貝國發展所需，美和科大提供場域及實作訓練，顯見對實作技術的重視，也盼有機會促成貝國學生來美和就讀，並引進相關產業及教育與貝國合作。還對於臺灣屏東特產可可豆還結合臺灣烏龍茶、鐵觀音製作的冠軍巧克力印象深刻，也不忘推銷貝國可可豆，盼未來與美和科大產學技術結合，用臺灣茶與貝國可可豆，共同行銷臺貝兩國特色產品。

中美洲經貿辦事處主任徐韶慧說，此行除了協助貝國尋求教育及產學合作、發掘臺貝雙方經貿合作機會，在美和科大發現屏東在地特產可可豆並產有冠軍巧克力，還特別表示，未來可以與美和科大合作，透過技術交流，結合貝國特色產品，共同展出合作成果，還說，有機會安排中美洲友邦胖卡餐車環臺之旅來一趟美和科技大學，共同為臺灣技術教育及產業宣傳。

校方補充說，近年來在教育部高教深耕計畫補助下，學校不斷檢討並優化特色，發展出「智慧健康照護人才培育」、「食品安全人才培育」、「銀髮賦能人才培育」特色教學主軸，以「智慧健康照護」、「居家照護」、「銀髮賦能」及「食品安全」作為課程設計與人才培養目標，讓學生具備關鍵能力與職場接軌。並緊扣校務發展計畫、系所專業特色，結合地域特性，協助在地特色，達到「康健服務永續」、「食安教育永續」和「文化環境永續」三大善盡社會責任目標。

屏檢招考5檢察官助理　擴大戰力強攻詐騙源頭

屏東地檢署今（8）日宣布招考115年約用檢察官助理，強化「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」推動能量，目標從源頭溯查、跨境聯防到追贓返還全面提升效能。自112年起已進用10名助理，協助偵查與卷證分析成效良好。本次預計錄取5名，具大學以上學歷即可報名，薪資預計50076元起算，報名截止至114年12月24日。

母逝家陷絕境　警募愛守住最後一盞

遊小琉球忘帶行李　求助警迅速找回

屏東市2天3起重大車禍　警籲遠離大車

世界原民運動會登場　交管懶人包一次看

