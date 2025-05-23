中國留學生恐被驅逐　路透：哈佛難民

▲美國政府取消哈佛招收國際生的資格，導致校內6800名學生陷入困境。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普近日對哈佛大學祭出震撼禁令，指控該校與中國共產黨有協作關係，並以此為由，禁止其招收新的外國學生，現有國際學生若不轉學，將面臨簽證失效、遭驅逐出境的風險。消息一出，不少中國留學生陷入恐慌，紛紛取消返國機票、求助律師，路透社更直指中國留學生如「哈佛難民」，受到巨大的影響。

根據哈佛大學數據，2024年秋季共錄取6,751名國際學生，來自超過140國，其中以中國、加拿大與印度學生居多，三國合計佔比 40%。其中，中國籍學生人數最多，約佔整體國際新生的五分之一。

哈佛校方強烈反對這項禁令，痛批「違法且歧視」，並表示會在72小時內對外說明因應對策，將與聯邦政府展開交涉。

據報導，有中國留學生原訂周五搭機返回中國，卻因為突如其來的禁令緊急取消機票，也失去了在NGO實習的機會。另有一名留學生指出，他們被拉進多個通訊軟體的群組，裡面有上百名留學生正瘋狂討論移民法規以及簽證問題，甚至有律師建議他們暫時不要搭飛機，不要離開現有住所，等待學校最新的公告。

對此，中國外交部發言人毛寧在今（23）日表示，中美教育合作是互利的，中方一貫反對將教育合作政治化，美方有關做法只會損害美國的形象和國際信譽，中方將堅定維護海外中國學生和學者的正當合法權益。