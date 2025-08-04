【廣編】中秋送禮天花板！老協珍「白金燕窩月餅禮盒」限量奢華登場

▲老協珍「白金燕窩月餅禮盒」集結經典「燕窩月餅」、鹹香驚艷又話題十足的「烏魚子月餅」，凝聚品牌對食材的堅持與對心意的詮釋，獻上最具儀式感與誠意的中秋頂級之選。

圖、文／老協珍提供

擁有超過80年歷史的品牌老協珍，全新推出的「白金燕窩月餅禮盒」，集結歷年熱銷、深受消費者喜愛的「燕窩月餅」與風味獨具的「烏魚子月餅」，再搭配上市不到一年即熱銷破萬瓶的老協珍燉燕窩，一次就能品嚐到無可挑剔的頂級美味，是中秋佳節最具品味的送禮首選。

連續七年熱銷「燕窩月餅禮盒」，再度以優雅姿態亮相！將頂級燕窩融入月餅裡，以獨門配方蜜製綿密燕窩，精選優質白鳳豆，加入鹹蛋黃、奶油，鹹甜多層次、蛋奶滑順香甜，讓人難以忘懷！全新包裝延續老協珍品牌的細膩美學，簡約大器中流露雅致溫度。「烏魚子月餅禮盒」以鹹香新味刷新味蕾記憶，嚴選台灣珍稀野生烏魚子，手工切片、微炙後包入餅餡，濃郁鮮香中帶有層層海味韻律，搭配廣式工法製作的酥皮，一口咬下，驚艷味蕾；更創新融入台灣人獨有的經典吃法，烏魚子夾蘋果的靈感巧思，內餡以香甜蘋果，將炙香烏魚子緊緊包裹其中，甜鹹交織、果香與海味共舞，打造前所未有的節慶味覺饗宴。

8/4起限量預購中！

「白金燕窩月餅禮盒」售價：$2,880/盒，限量300組

每盒燕窩月餅3入+頂級烏魚子月餅3入+燉燕窩60g 4入

「燕窩月餅、烏魚子月餅禮盒」每盒4入，售價：$1,280/盒

老協珍官方網站：https://lxz.com.tw/mooncake

販售地點：老協珍官方網站、老協珍百貨門市、MOMO、PChome、蝦皮