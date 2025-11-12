【廣編】收藏控尖叫！新年圍爐最強萌力大集合　老協珍推出寶可夢、Hello Kitty與Kuromi夢幻登場

▲老協珍推出和寶可夢、Hello Kitty與Kuromi夢幻合體的話題佛跳牆，勢必將掀起全台搶購與收藏風潮。

圖、文／老協珍提供

邁向百年的佛跳牆老店「老協珍」再度以創新驚豔新春，2026年推出最萌、最具收藏價值的年菜陣容！從寶可夢到Hello Kitty×Kuromi夢幻聯名，讓年菜成為美味與話題兼具的節慶焦點。

去年掀起搶購旋風的寶可夢佛跳牆，今年以伊布與皮卡丘造型回歸，更推出「精靈球造型碗」盲盒，開箱即驚喜！內含老協珍經典佛跳牆，以厚實排骨、大甲芋頭、台灣香菇、特選豬腳等食材熬製多時高湯，滋味濃郁，萌力與美味一次滿足。另一亮點是Hello Kitty與Kuromi首次雙聯名的「夢幻砂鍋佛跳牆」，立體公仔與陶瓷砂鍋結合，可直火加熱、保溫性佳，兼具實用與收藏價值。內容選用黑玉烏參、南非鮑魚、北海道干貝與豬腳，展現老協珍職人精神。全台限量2,000組，11月13日11點起於官網與門市開賣。

此外，Kuromi限定黑巾甕佛跳牆也同步登場，以酷帥造型搶眼，設計更貼心適合小家庭，目前於7-ELEVEN與家樂福預購販售中。老協珍以跨界合作掀起最萌年菜旋風，讓經典佛跳牆不僅美味更具收藏價值，為春節餐桌增添新年儀式感與歡樂氛圍，勢必成為2026年最受矚目的年菜話題。