　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】收藏控尖叫！新年圍爐最強萌力大集合　老協珍推出寶可夢、Hello Kitty與Kuromi夢幻登場

▲▼老協珍,新年,圍爐,佛跳牆,年菜,寶可夢,Hello Kitty,Kuromi。（圖／業者提供）

▲老協珍推出和寶可夢、Hello Kitty與Kuromi夢幻合體的話題佛跳牆，勢必將掀起全台搶購與收藏風潮。

圖、文／老協珍提供

邁向百年的佛跳牆老店「老協珍」再度以創新驚豔新春，2026年推出最萌、最具收藏價值的年菜陣容！從寶可夢到Hello Kitty×Kuromi夢幻聯名，讓年菜成為美味與話題兼具的節慶焦點。

去年掀起搶購旋風的寶可夢佛跳牆，今年以伊布與皮卡丘造型回歸，更推出「精靈球造型碗」盲盒，開箱即驚喜！內含老協珍經典佛跳牆，以厚實排骨、大甲芋頭、台灣香菇、特選豬腳等食材熬製多時高湯，滋味濃郁，萌力與美味一次滿足。另一亮點是Hello Kitty與Kuromi首次雙聯名的「夢幻砂鍋佛跳牆」，立體公仔與陶瓷砂鍋結合，可直火加熱、保溫性佳，兼具實用與收藏價值。內容選用黑玉烏參、南非鮑魚、北海道干貝與豬腳，展現老協珍職人精神。全台限量2,000組，11月13日11點起於官網與門市開賣。

此外，Kuromi限定黑巾甕佛跳牆也同步登場，以酷帥造型搶眼，設計更貼心適合小家庭，目前於7-ELEVEN與家樂福預購販售中。老協珍以跨界合作掀起最萌年菜旋風，讓經典佛跳牆不僅美味更具收藏價值，為春節餐桌增添新年儀式感與歡樂氛圍，勢必成為2026年最受矚目的年菜話題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／太子集團發聲！否認一切違法行為
爆雨重創蘇澳！吊車大王出手「派女婿勘災」　2小山貓+1怪手待
快訊／一下機就被逮！造謠男笑了：當真的人腦子有問題
LIVE／北部還有強降雨　氣象署最新說明
台中無風雨卻停班課　盧秀燕：海線地區風力已超標
底價大降30億仍沒人要！　28層爛尾樓三度流標

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】收藏控尖叫！新年圍爐最強萌力大集合　老協珍推出寶可夢、Hello Kitty與Kuromi夢幻登場

Popeyes「松露炸雞薯條」冬季限定上市　推4款組合套餐

普發萬元放大術　豐原太平洋百貨美人魚超級加碼最划算！

咖哩控注意！從日式甘口到香料系風潮　全家聯名「稻町家」香到太犯規

披薩58折再抽萬元！速食店「普發1萬」放大優惠　烤雞3隻只要1千

7-11連續9天寄杯咖啡「最多省440」　霜淇淋指定日期「買1送1」

超商限時5天「買1送1」大集合！泡麵飲料5折　人氣零食買2送2

雙11「挖寶」　ROLEX綠水鬼、CHANEL J12限定錶1元起標催買氣

7-11聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品　「翻轉布丁」再度開賣

披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

【廣編】收藏控尖叫！新年圍爐最強萌力大集合　老協珍推出寶可夢、Hello Kitty與Kuromi夢幻登場

Popeyes「松露炸雞薯條」冬季限定上市　推4款組合套餐

普發萬元放大術　豐原太平洋百貨美人魚超級加碼最划算！

咖哩控注意！從日式甘口到香料系風潮　全家聯名「稻町家」香到太犯規

披薩58折再抽萬元！速食店「普發1萬」放大優惠　烤雞3隻只要1千

7-11連續9天寄杯咖啡「最多省440」　霜淇淋指定日期「買1送1」

超商限時5天「買1送1」大集合！泡麵飲料5折　人氣零食買2送2

雙11「挖寶」　ROLEX綠水鬼、CHANEL J12限定錶1元起標催買氣

7-11聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品　「翻轉布丁」再度開賣

披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元

黑豹旗／克服12小時長征！東體速度戰6比2勝中興　闖進32強

羅廷瑋批亞運電競遴選卡關　運動部：2週內一定完成訓輔會審查

日本新首相的挑戰　在憲法束縛與國際現實之間尋找安全定位

「幫妳保管財物以防被騙」台東女險中陷阱　超商店員機警阻詐

雷軍親自出馬挖角　DeepSeek天才少女羅福莉證實加盟小米

NBA生涯17年首見！　柯瑞第1194場出賽被吹惡意犯規

太子集團發聲明！否認一切違法行為　控當局「假指控」奪45億資產

獨／司機偷老闆400萬洋酒2折賤賣　收贓酒商遭判刑+加倍吐還

鳳凰來襲強風掃雲林！台電百人搶修戰風雨　萬戶停電已修復

飛北京直播12天「工商業績差」　館長：你們沒買，像個人嗎？

【恐怖大車】新社花海才開幕！遊覽車「跨雙黃線」撞機車情侶

消費熱門新聞

超商限時5天「買1送1」優惠懶人包

美式賣場又被掃光！「洗衣必加神器」現折超優惠

7-11連9天寄杯咖啡「最多省440」

披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元

7-11聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品

咖啡買2送2、茶飲寄杯買11送11　超商「周末優惠」來了

超商連續5天「買1送1」懶人包

全家聯名「稻町家」香到太犯規！

2大外送平台「停班課地區」0時起暫停服務

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

買1送1、多杯組下殺！超商「周一限定」咖啡優惠

披薩58折再抽萬元！速食店「普發1萬」放大優惠　烤雞3隻只要1千

木村拓哉戴黑框現身異世界！

出國上網不怕卡卡！限時再抽免費東京機票

更多熱門

相關新聞

《寶可夢》雙版本傳統理由曝光

《寶可夢》雙版本傳統理由曝光

從過往《寶可夢》系列推出本傳來看，不難發現新作總是迎來兩種版本提供玩家選擇，而這也成為目前系列所熟知的傳統。不過卻有粉絲好奇為何會是此等規劃，對此，任天堂元老宮本茂近日接受訪問則給出解釋，其實是《寶可夢》之父田尻智為了在銷售上超越瑪利歐賽車，所開的玩笑話，結果成就系列經典。

《寶可夢》卡牌被送上太空

《寶可夢》卡牌被送上太空

美零售商祭《寶可夢》卡牌限購令

美零售商祭《寶可夢》卡牌限購令

家中水管爆裂...寶可夢卡牌全毀

家中水管爆裂...寶可夢卡牌全毀

《寶可夢》新短篇動畫上架破百萬觀看

《寶可夢》新短篇動畫上架破百萬觀看

關鍵字：

老協珍新年圍爐佛跳牆年菜寶可夢Hello KittyKuromi

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！

粿粿親回應近況！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

30多台車泡水　煙波飯店：房費全免、配合理賠補償

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

為什麼還沒收到普發1萬？財政部解答

「True飯11月底歇業！」館長氣轟原因：被民進黨害死

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

即／野熊闖入日本花卷機場！跑道緊急封閉

王子5副業營業額破億卻哭窮？

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

更多

最夯影音

更多
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多
總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面